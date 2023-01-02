朱芯儀姑姑突癌逝！悲痛曝真相 臨終被叮囑：好好活下去
36歲女星朱芯儀去年自曝罹患乳癌二至三期，進行化療與乳房手術，勇於對抗病魔的她，出面訴說病況，希望與癌友一起努力，但她忍不住透露，去年治療過程中接連送走外婆、姑姑等家人，心情相當沉重，尤其是姑姑不願接受化療，臨終前還叮囑她「妳要好好活下去」，讓朱芯儀打擊非常大。
記者江芷稜/綜合報導
朱芯儀在節目《女人我最大》回顧去年運勢，形容自己一整年都跟乳癌對抗，且接連送走親近的家人，外婆7月過世、姑姑9月病逝，都讓她非常難過。尤其是姑姑和她同樣是乳癌病友，卻因為擔心頭髮掉光，會在有限生命裡非常悽慘、醜陋的離開，不願意接受化療，因而撒手人寰。
這個期間，朱芯儀曾不斷勸說，想說服姑姑做化療，畢竟醫療技術發達，還可以買假髮遮蓋，讓癌友生活變得更好，最後仍無法改變對方的心意，醫生也說：「你只能尊重她，因為這是她的身體、她的生命。」儘管內心再多不捨，還是會抱持著對姑姑的愛努力活下去。
她坦言一連串治療過程中，也曾想過放棄，卻讓老公衛斯禮氣憤說，「當初頭髮掉光時我都沒嫌棄妳，現在馬拉松快要跑到盡頭了，千萬不能認輸」，因為主動公布病況，被外界高度關注，反而成了一股動力，讓自己變得更好，儘管化療時頭髮掉光，只能戴著假髮，現在也慢慢長出新頭髮了。