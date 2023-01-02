張韶涵跨年大走音！被譏是車禍現場　現場觀眾PO影片打臉

朱芯儀姑姑突癌逝！悲痛曝真相　臨終被叮囑：好好活下去

▲朱芯儀姑姑去年罹癌卻不願接受化療，因而離開人世。（圖／翻攝《女人我最大》YT）
▲朱芯儀姑姑去年罹癌卻不願接受化療，因而離開人世。（圖／翻攝《女人我最大》YT）

記者江芷稜/綜合報導

36歲女星朱芯儀去年自曝罹患乳癌二至三期，進行化療與乳房手術，勇於對抗病魔的她，出面訴說病況，希望與癌友一起努力，但她忍不住透露，去年治療過程中接連送走外婆、姑姑等家人，心情相當沉重，尤其是姑姑不願接受化療，臨終前還叮囑她「妳要好好活下去」，讓朱芯儀打擊非常大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朱芯儀切除右邊乳房腫瘤。（圖／翻攝朱芯儀YouTube）
▲朱芯儀接受化療後，切除右邊乳房，並拍攝影片鼓勵病友。（圖／翻攝朱芯儀YouTube）
朱芯儀在節目《女人我最大》回顧去年運勢，形容自己一整年都跟乳癌對抗，且接連送走親近的家人，外婆7月過世、姑姑9月病逝，都讓她非常難過。尤其是姑姑和她同樣是乳癌病友，卻因為擔心頭髮掉光，會在有限生命裡非常悽慘、醜陋的離開，不願意接受化療，因而撒手人寰。

這個期間，朱芯儀曾不斷勸說，想說服姑姑做化療，畢竟醫療技術發達，還可以買假髮遮蓋，讓癌友生活變得更好，最後仍無法改變對方的心意，醫生也說：「你只能尊重她，因為這是她的身體、她的生命。」儘管內心再多不捨，還是會抱持著對姑姑的愛努力活下去。

▲衛斯理（右）不捨朱芯儀（左）罹患乳癌，自爆恐慌症纏身。（圖／MOMOTV提供）
▲衛斯理（右）不斷在旁鼓勵，勸說朱芯儀不能放棄。（圖／MOMOTV提供）
她坦言一連串治療過程中，也曾想過放棄，卻讓老公衛斯禮氣憤說，「當初頭髮掉光時我都沒嫌棄妳，現在馬拉松快要跑到盡頭了，千萬不能認輸」，因為主動公布病況，被外界高度關注，反而成了一股動力，讓自己變得更好，儘管化療時頭髮掉光，只能戴著假髮，現在也慢慢長出新頭髮了。

快訊／蘿莉塔閃婚！收吳姍儒捧花奏效　老公超狂身分曝光

快訊／IU發文認愛李鍾碩！向鐵粉道歉　讚男友可愛又可靠

台灣TWICE！白冰冰演歌版《First Love》暴紅　4萬人搶看

小湯唯狠甩宋慧喬巴掌！《黑暗榮耀》反派惡女暴紅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀