開放引進農業移工　監委：配套不周、農民請不到合法移工

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監委指出，以外展移工為例，截至111年10月15日共有271家外展機構提案申請4,680名外展農務移工，但農委會核定家數及人數分別為162家、1,218人，家數通過比率僅達6成，需求員額通過比率更只有26％，讓農民長期陷於「找無工」，繼續鋌而走險僱用失聯移工或非法外國人。
3位監委指出，臺灣農地平均耕地規模只有約0.72公頃，屬於小農經營型態，加上農村人口逐漸外流、少子女化，農業基礎勞動力呈現又老又缺工的發展窘態。109年農業就業人口為54.8萬人，占總就業人口的4.8％，自營農牧業工作者超過五成是65歲以上的老農，其中70歲以上更占了3成，110年底我國農民平均年齡也來到67.84歲。108年的調查結果顯示，農家缺了臨時工10萬人次。每當採收季節時，農民苦惱農忙人力不夠、飽受尋工波折，但採收不及就會影響農產品的品質，缺工已造成農業發展的主要障礙。農家為求生存只能依賴失聯移工，成了農業人力缺口的主要補充方式，而農民之所以甘冒被重罰的風險，原因就在「請嘸工」。
監院指出，監委在去年4月間深入走訪山區，見到在山上大量的工作機會逐漸由失聯移工填補，而這些失聯移工們落腳在農村、山裡，組成家庭、孕育下一代，也與年邁的農民形成相互依存的關係。
監委指出，在臺的失聯移工人數已經超過7萬人，失聯移工成了我國農業的隱形勞動力，支撐起我國農業的一片天，但他們每天提心吊膽、過著不斷躲藏查緝的生活，也失去醫療保障，工作時受傷就靠著同鄉湊錢就醫，生病因為沒錢就醫而死亡等例子，時有所聞，還面臨到下一代黑戶寶寶的照顧、托育、醫療與社會性發展需求。
監委提出呼籲，行政院必須正視失聯移工與我國農業已經交織成錯綜複雜的共生關係，為我國農業現階段缺工困境暫時解套的既定事實，重視並特別考量這些移工在臺的困境，尤其是「黑戶寶寶」的最佳利益，督促所屬相關部會共謀解決對策。