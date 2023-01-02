北市第45期新冠肺炎疫苗　1月3至6日開放預約

北市衛生局今（2）日表示，北市新冠疫苗接種預約平台第45期將於明日至6日上午9時至晚上9時開放預約，疫苗種類包含幼兒BNT(滿6個月-4歲)、幼兒莫德納(滿6個月-5歲)、兒童BNT(滿5歲-11歲)、兒童莫德納(滿6歲-11歲)、BNT(滿12歲以上)、Novavax(滿12歲以上)、兒童莫德納次世代BA.4/5(滿6歲-11歲，限追加劑)、莫德納次世代BA.4/5(滿12歲以上，限追加劑)。接種日期為112年1月9日至15日。本次提供逾7萬3,000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供逾5萬個名額。
記者呂炯昌／台北報導
衛生局指出，中央自111年12月31日起開放幼兒莫德納單價疫苗基礎劑適用年齡擴及6至11歲兒童，家長可至北市疫苗預約平台預約接種，另1月4日至6日有3家醫院(臺大醫院、台北長庚醫院及北市市立聯合醫院婦幼院區）提供兒童莫德納特別門診預約接種，鼓勵家長多加利用。
北市衛生局提醒，近日國內新冠肺炎(COVID-19)疫情有升溫趨勢，冬季為呼吸道疾病好發季節，北市衛生局呼籲65歲以上長者等高風險對象，符合接種資格者(完成基礎劑接種，且與最後一劑基礎劑或前一劑追加劑間隔超過12週)儘速預約接種以提升自我保護力，降低因感染COVID-19造成之重症、住院及死亡風險。提醒民眾前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。
臺北市防疫專區疫苗接種訊息
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