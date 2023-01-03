進超商做環保！「網銀國際」攜手遊戲玩家：買點數幫種樹
遊戲開發商「網銀國際」為呼應產品減碳，旗下遊戲全面停止印製實體產品包、紙本點數卡，並推動儲值無紙化運動，近日也發起「網銀小樹灌溉計畫」，鼓勵玩家使用不產生任何紙張的方式購買、儲值遊戲點數，即日起只要購買yoe數位點，於全家、萊爾富出示手機結帳條碼，即可無紙化付款、儲值，每筆環保購點訂單將累積1滴象徵用於灌溉小樹的「水滴」，累積滿40滴水滴，網銀國際將捐款種植一棵樹。
記者張志浩/綜合報導
網銀國際以「追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球」為企業精神，這次計畫與「愛種樹股份有限公司」合作，委由該單位進行樹苗物候調查、採種培育、種植照顧等作業，預計在基隆潮境公園、新北林口嘉寶海岸、苗栗後龍、高雄甲仙小林村等地區種植合適樹種。期盼能藉此凝聚社會大眾的力量，齊心保護自然棲地、支持天然林木復育，恢復台灣在地森林植群的生物多樣性。
網銀國際提及，透過本次活動，團隊將重新審視作為「數位內容提供者」的核心本質，為將環保理念落實，除了發起儲值無紙化運動與植樹計畫，更以多媒體電子看板廣告，代替傳統紙本海報與其他製作物等宣傳方式，減少不必要的資源浪費，期望藉此拋磚引玉，邀請更多同業加入此行列，共同為地球盡一份心力。
網銀國際強調，作為遊戲開發商，不僅要在虛擬世界帶給玩家美好的娛樂體驗，也期許在現實生活中為環境盡一份心力，以成為永續發展企業為願景，履行「努力做好本業，用心回饋社會」的初心承諾，更盼能扮演議題提倡者的角色，間接影響大眾、同業夥伴、協力廠商、員工共同加入低碳行列，並持續推動相關政策及措施，發揮友善的影響力，共創永續美好生活。