鬆口普發現金　何欣純感謝小英：經濟成果應全民共享

總統蔡英文稍早在臉書承諾，1,800億元超徵稅收將保留一定額度，以發現金方式作為全民共享的方案。連日來大力呼籲發現金的民進黨台中市立委何欣純，隨即在臉書發文「謝謝小英總統」，並催促行政院儘快提出方案。
記者顏幸如／台中報導
蔡英文今（3日）下午在臉書發文，說明去年稅收的規劃運用將分3方面進行，扣掉第一部份額外撥補勞保和健保基金財務缺口、增加電價補貼，以及第二部份啟動第一波「加強韌性經濟方案」7項措施各1千萬元，剩下的1,800億元除了預留一筆錢因應不時之需，將保留一定額度，以發現金方式作為全民共享的方案。
多日來力主普發現金的民進黨立委何欣純，隨即在臉書發文「謝謝小英總統的決定！」她強調這是全民共享經濟成果的最好方式，並呼籲行政院「要快快提出方案啊」！網友留言「聽到最底層的聲音、人民有感，這才是負責任的政府」、「保台很重要，困苦困難的民眾，生活更迫切需要」、有網友持不同意見，批評「頭痛醫頭，哪個選民會特別感謝你們？」、「現在有票了？」，也有人感慨「發也罵、不發也罵」。
過去10天以來，何欣純5度在臉書發文，要求政府苦民所苦「經濟成果，全民共享，才是重點」、「人民需要政府給力」、「別讓民眾有不知民間疾苦的感覺」、「勞苦大眾期待能好過年」，強調基層有很多不符合政府救助條件的家庭，正在焦慮年關難過，呼籲政府體恤民情、普發現金。