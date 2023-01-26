大馬穆斯林知名女星來台　拍攝台灣旅遊宣傳片

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根據萬事達卡公布資料顯示，2019年穆斯林旅遊人次高達1.60億人次，經過2020年及2021年疫情風暴後，預估2023年可望恢復至1.40億人次。另外，Z世代、千禧一代和女性穆斯林為最多且具有影響力的，全球穆斯林20億人口中，70%的穆斯林為40歲以下，而Z世代和千禧一代佔了50%的人口。女性穆斯林旅行則是增長最快的人群之一，約佔全球穆斯林入境人數45%。而根據萬事達卡2022年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地排名第二，顯示台灣已經準備以更友善的穆斯林友好旅遊環境接待全球穆斯林旅客。
看好穆斯林旅遊市場之廣大商機及搶攻女性穆斯林族群，觀光局針對馬來西亞穆斯林市場於疫後再次啟用宣傳代言人，邀請於Instagram擁有超過540萬粉絲的大馬穆斯林人氣女星艾達婕班（Ayda Jebat）擔任年度代言人；艾達發行之「Temberang」歌曲於官方Youtube頻道已累計3000萬觀看次數，本次除來台拍攝全新穆斯林旅遊宣傳影片，身為歌手的艾達亦將於宣傳影片現聲高歌。
艾達在台期間除了走訪台灣知名景點，亦實地到台北清真寺禮拜及至獲得「清真認證」的餐廳享用多元美食，體驗臺灣友善的穆斯林接待環境。觀光局國際組組長黃勢芳特地赴台北清真寺探班，並送上台灣特色鮮果盒，表達慰勞與感謝之意。
第一次到訪的艾達對台灣讚不絕口，表示台灣的美麗超乎期待，最令人驚豔的是在短短10天拍攝時間裡，能夠體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多元特色。不論是台北101美景、阿里山的群山壯麗、夜市的各種遊戲或是刺激的主題樂園遊樂設施，都令她印象深刻。她並提到在合歡山拍攝時被山上的美景震攝感動到流淚，令她印象深刻，她並親自到訪清真寺及穆斯林友善餐廳後，她表示一定要帶她的孩子們再來臺灣，也向粉絲保證台灣絕對是穆斯林友善旅遊目的地。
觀光局表示，為了吸引更多穆斯林朋友體驗台灣之美，持續精進接待穆斯林旅客環境，至今全台已有336家餐廳、旅館以及公共場域、景點獲得相關服務認證」。觀光局在2023年1月於馬來西亞辦理宣傳影片首映記者會，向穆斯林民眾宣告「Salam Taiwan（台灣歡迎您）2023」迎客活動正式啟動，希望邀請更多穆斯林朋友旅行台灣，感受台灣觀光豐富魅力。