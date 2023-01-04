台股早盤在盤下狹幅震盪　元宇宙、生技與觀光股亮眼

美股2023年首個（3日）交易日開高走低，美股四大皆走跌。台北股市今（4）日開盤狹幅震盪，早盤跌48點，來到14177點，但隨後跌幅縮小，甚至來到盤上。權值王台積電早盤跌4.5元，來到448.5元，但同樣跌幅有縮小的情況，其他重要大型股止血回穩。而今日盤面焦點為元宇宙概念股，生技醫療與觀光股也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數3日下跌10.88點，或0.03%，收33136.37點；那斯達克指數下跌79.5點，或0.76%，收10386.99點；標普500指數下跌15.36點，或0.4%，收3824.14點；費城半導體指數下跌31.1點，或1.23%，收2501.0點。
台北股市今日開盤狹幅震盪，早盤一度跌48點，來到14177點，但隨後跌幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4.5元，來到448.5元，不過隨後跌幅縮小，來到452元附近。同樣是晶圓代工的聯電黑翻紅小漲，世界先進與力積電來到平盤附近。
其他大型重要電子股，如聯發科、鴻海、大立光在盤下小跌。宏碁、群創、友達、緯創、旺宏、台達電逆勢走高，南亞科漲約1%。而今日元宇宙紅通通，智微、宏達電、位速、驊訊、威盛、威鋒與鈺創漲1到3%。觀光概念股也表現亮眼，山富、晶華漲2%，鳳凰、富野、雲品、王品、雄獅、華園、亞洲藏壽司、美食-KY漲1%以上。至於生技醫療股也表現不俗，美德醫、南光、鈺緯、智擎、高端疫苗、大學光、全宇、松瑞藥、科妍漲1到3%。