平價燒肉升級！燒丼推「28天乾式熟成牛丼」 抽萬元旅費
牛排界火紅的熟成肉熱潮也有平價選擇，主打平價美味燒肉丼的燒丼株式會社，力拚豪華升級，開春新推期間限定「28天乾式熟成牛丼」，明（5）日起全台燒丼門市限量販售，還推出新品嚐鮮價，更加碼抽萬元旅遊金。另外，大戶屋喜迎兔年今（4）日起推出豪華便當預訂服務，爽吃整尾鰻魚及北海道鮭魚卵，1月底前到門市消費，還能再抽日本雙人機票兌換券與餐券。
記者蕭涵云/台北報導
近年在台灣吹起熟成肉旋風，尤其是乾式熟成肉帶來的醇厚肉香與難忘口感，擄獲眾多饕客的心，不過也因量少價昂，讓不少民眾卻步。主打平價美味燒肉丼的燒丼株式會社，開春拚奢華！本季新推期間限定「28天乾式熟成牛丼」，嚴選美國Prime等級，細緻肉質兼具鮮美油脂的牛肩捲心，經28天乾式熟成處理，賦予牛肉風味更佳濃郁的肉香。
燒丼的「28天乾式熟成牛丼」，光是美國Prime牛肩捲心就重達120g，為保有純粹熟成風味，烹調關鍵在於最後以噴槍大火炙燒，讓肉品表面帶一點焦香提味，搭配淋上招牌野郎醬的香甜米飯與爽脆洋蔥一同品嚐， 吃得到難得鮮嫩的肉汁與焦香，讓人忍不住多挖幾口飯。1/5起全台門市每日限量販售，祭出新品嚐鮮價320元（原價380元）寵客。
燒丼株式會社還與同集團餐飲品牌「花月嵐拉麵」，攜手舉辦「福兔賀歲刮好運」新年刮刮樂活動，1/10起至燒丼／花月嵐，消費滿五百元即贈刮刮卡乙張；訂單內含指定飲料兩瓶(杯)，再加碼贈送乙張刮刮卡，（數量有限，贈完為止）。除了有免費大蒜拳骨拉麵、免費野郎燒豬丼等餐點優惠獎項，更有機會把最大獎12,000元旅遊金帶回家。
另外，1/4～3/1到大戶屋吃飯享有特別優惠，凡點購「兔來運轉188元加價購」或「揚眉兔氣888雙人餐」，即贈送價值350元的「好康兔U券」，2、3、4月每月憑券點定食可免費兌換小菜或甜點。1/31前，「享聚卡APP」會員還可加碼抽價值3萬元的日本雙人機票兌換券、一年份定食或全餐優惠券！
過年前夕，大戶屋準備日式豪華便當犒賞大家，「蒲燒鰻魚鮭魚卵新春豪華便當」，擺上象徵福氣滿滿的整尾鰻魚及北海道鮭魚卵，約2人份，售價999元；源自江戶時代漁夫深川飯打造的「蛤蜊鮭魚卵新春豪華便當」，滿滿鮮甜貝類、鮭魚卵，搭配肥厚的玉子燒一起蓋在飯上，約1～2人份，售價588元。1/4起開放線上預購，提供1/18、19、20日三天，到店取貨，（數量有限，賣完為止）；每個便當還加贈「好康兔U券」乙張。