巷仔內／期待還稅於民同時　「超徵」背後凸顯更大問題

證交所宅在家學習網元月內容多元　說明第一第二上市差異

▲證交所宅在家學習網1月份推出圖文並茂的第一上市和第二上市差異，還有內線交易重大消息認定說明。（圖／證交所提供）
▲證交所宅在家學習網1月份推出圖文並茂的第一上市和第二上市差異，還有內線交易重大消息認定說明。（圖／證交所提供）

記者許家禎／台北報導

證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年1月份推出圖文並茂的第一上市和第二上市差異，還有內線交易重大消息認定說明，內容豐富而多元。

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宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增第一上市和第二上市的差異說明。依外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定，第一上市是指股票未在海外證券市場掛牌交易的外國發行人，就所發行的股票首次經證交所同意上市買賣；而第二上市是指外國發行人所發行之股票或表彰股票之有價證券已在經核定海外證券市場掛牌交易，又在證交所實施第二掛牌，現行台灣存託憑證（Taiwan Depositary Receipt，簡稱TDR）就是第二上市。

「地雷區」單元，本期新推出防制內線交易之重大消息認定說明。證交所指出，對「股票價格」或「正當投資人的投資決定」有重大影響，即符合證交法第157條之1所定之構成內線交易的重大消息，提醒投資大眾，了解法規才能避免觸法構成內線交易。

「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。新增大專院校前進東海大學辦理校園金融教育實體講座，第一手的活動訊息及實況轉播影片，讓來不及實際參與的投資人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

證交所為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已近32萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出投資人線上開戶說明；「地雷區」單元規劃推出防詐騙三不三要說明；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閲讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。


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