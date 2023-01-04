證交所宅在家學習網元月內容多元　說明第一第二上市差異

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「地雷區」單元，本期新推出防制內線交易之重大消息認定說明。證交所指出，對「股票價格」或「正當投資人的投資決定」有重大影響，即符合證交法第157條之1所定之構成內線交易的重大消息，提醒投資大眾，了解法規才能避免觸法構成內線交易。
「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。新增大專院校前進東海大學辦理校園金融教育實體講座，第一手的活動訊息及實況轉播影片，讓來不及實際參與的投資人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。
證交所為落實金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育重點宣導，自推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已近32萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。
「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出投資人線上開戶說明；「地雷區」單元規劃推出防詐騙三不三要說明；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。
宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閲讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。