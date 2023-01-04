稱年前發現金「絕對來得及」　曾銘宗再促加開臨時會

去年超徵稅收4500億，總統蔡英文政府規劃將其中1800億，部分預留不時之需，剩餘規劃發現金與全民共享。針對發放時間，立法院國民黨團促過年前就能拿，但民進黨團總召柯建銘昨卻坦言來不及。對此，國民黨團總召曾銘宗今（4）日受訪直言，年前發紅包絕對來得及，建議加開臨時會至1月20日，處理相關條例特別預算。
記者翁子竣／台北報導
對於年前是否就能否發現金？柯建銘昨表示，行政院將法案、預算送來立院，朝野會以最快速度通過；他也坦言，依立法程序需有法源依據並提出預算案，形式上還需要備詢，不可能透過臨時會就完成，且行政院長也須到立院備詢，時程上來不及。
不過，曾銘宗今受訪則指出，絕對來得及，初步規劃院會至1月13日，他建議加開臨時會至1月20日，用一周時間來審特別預算。他認為， 條例3至5條相對單純，必要可逕付二讀，1天就能完成，並強調4天審預算、1天委員會、1天請行政院長蘇貞昌來報告，呼籲蔡政府別拖並展現誠意，過年前就發紅包。
針對外傳每人可拿現金5000至6000元，曾銘宗說，國民黨主張月薪低於3萬以下者發3萬，低收與中低收入者10萬，盼優先照顧弱勢族群，至於排富可再討論，最重要的是應將錢花在刀口上。