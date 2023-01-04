日本旅遊｜在箱根體驗傳承自奈良時代的天然溫泉

在西方文化陸續進駐日本的明治時代，大量來自歐美各地的外賓使節來到箱根，而最受歡迎的落腳處就是宮之下；正因如此，這一帶的旅宿業者與餐廳自古就競爭激烈，進而促使平均水準與品質更加優異，同時也很習慣於接待國外旅客，並能欣賞到東西合璧的特色洋樓。

所在地：神奈川縣足柄下郡箱根町宮之下區

交通方式：自東京新宿車站搭乘小田急電鐵至箱根湯本站，轉乘箱根登山電車／登山巴士至宮之下站

強羅：高級飯店林立的避暑勝地