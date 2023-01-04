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箱根一帶其實屬於火山地形，而溫泉的發展歷史可以回溯至數千年前的奈良時代，但當時並未大肆挖掘引流，直1590年的戰國時代，豐臣秀吉因應知名的小田原之戰而率領武士們長期駐留於此，並為了舒緩疲勞而開始活用溫泉。其後隨著戰爭結束、東海道沿線的交通更加便利，箱根也出現了越來越多的溫泉浴場或旅館業者進駐。
直至今日，箱根的溫泉水量已排名全日本第五，當中又依據不同的源頭而有箱根十七湯的稱號，分別是仙石原溫泉、姥子溫泉、湯本溫泉、塔之澤溫泉、大平台溫泉、堂島溫泉、宮之下溫泉、底倉溫泉、二之平溫泉、小湧谷溫泉、木賀溫泉、強羅溫泉、宮城野溫泉、蛸川溫泉、蘆湖溫泉、蘆之湯溫泉、湯之花澤溫泉等等。以下也將針對幾個最主要的地點加以深入介紹。
箱根十七湯精選
湯本：交通便利，據傳箱根最早發現的溫泉源頭
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論及箱根的溫泉，最為人所知的一處可能就是湯本地區了！此地被稱為是箱根的玄關入口，與其他區域相較之下交通相對方便，相傳也是箱根第一個開採出的泉源，因而能夠看見許多創立年代久遠的道地日式湯屋，還有溫泉街販售著五花八門的庶民美食，旅客可以在泡湯之後大啖團子與和菓子，搭配溫暖人心的熱日本酒。
所在地：神奈川縣足柄下郡箱根町湯本區
交通方式：自東京新宿車站搭乘小田急電鐵至箱根湯本站
宮之下：散發明治時代的異國風情
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在西方文化陸續進駐日本的明治時代，大量來自歐美各地的外賓使節來到箱根，而最受歡迎的落腳處就是宮之下；正因如此，這一帶的旅宿業者與餐廳自古就競爭激烈，進而促使平均水準與品質更加優異，同時也很習慣於接待國外旅客，並能欣賞到東西合璧的特色洋樓。
所在地：神奈川縣足柄下郡箱根町宮之下區
交通方式：自東京新宿車站搭乘小田急電鐵至箱根湯本站，轉乘箱根登山電車／登山巴士至宮之下站
強羅：高級飯店林立的避暑勝地
在日本泡溫泉的禁忌與注意事項
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一般來說，每一個溫泉地都只有一種泉質，但是強羅則有所不同，此地可以找到多達五種不同的溫泉，包含鈉鹽化物泉與鈉硫酸鹽泉等，且每一種所標榜對人體的益處都各有所異，有時間的人不妨安排一趟強羅的溫泉巡禮，比較每一種水質所帶來的感受。
所在地：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅區
交通方式：自東京新宿車站搭乘小田急電鐵至箱根湯本站，轉乘箱根登山電車／登山巴士至強羅站
交通方式：自東京新宿車站搭乘小田急電鐵至箱根湯本站，轉乘箱根登山電車／登山巴士至強羅站
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日本與台灣雖然地緣關係相近且兩國人民友好，但有些國情風俗仍存在著差異，因此大家在準備前往箱根泡溫泉之前，也有一些注意事項務必謹記在心。舉例來說，在進入浴池之前應該仔細閱讀各個營業場所的公告，攜帶兒童需遵守年齡限制，並評估自己的健康狀態，如患有心血管疾病、高血壓或是飲酒便不適合入浴，且每次泡湯時間也不宜過長以免身體不適。
除此之外，若身上帶有面積較大的顯眼刺青，也需先詢問業者是否允許入場。而針對此問題，日本當地也有藥妝店販售專門遮蓋刺青的貼布可供參考。最後，雖然目前日本已經敞開國門歡迎觀光客，但仍有部分休閒設施、飯店或餐飲業者考量到疫情安全，而調整營業時間或是設有入場人數限制，故建議旅客在出發前可以先確認各個設施的官方網站以防萬一。
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原文出處 : ReadyGo 日本旅遊｜在箱根體驗傳承自奈良時代的天然溫泉
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