小琉球三日遊｜10個小琉球必去行程，探索好玩又好吃的小琉球

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龍蝦洞 圖片來源 / IG@karen__0930
來到小琉球當然要到海邊走走啦！如果你正在尋找一個能欣賞壯麗海景、豐富海洋生物的地方，那麼龍蝦洞就是你的最佳選擇。位在小琉球東北邊的龍蝦洞是IG打卡的熱門地點，有著乾淨美麗的秘境海灘，也因此可以說是來到小琉球的必去之處。龍蝦洞是一座天然的海蝕洞，擁有豐富的潮間帶生物，還有海蝕平台能眺望壯麗的海景。如果你幸運的話，還有機會看到海龜出沒！
龍蝦洞
地址：屏東縣琉球鄉龍蝦洞
開放時間：全天開放
花瓶岩
花瓶岩 圖片來源 / IG@pinching_41
除了龍蝦洞，想更近距離看到海龜的你，一定不能錯過花瓶岩！花瓶岩是一塊地殼隆起、長期受海水侵蝕而形成的珊瑚礁岩，外形類似花瓶，這裡同時也是小琉球的潛水勝地，花瓶岩四周有著豐富的生態。在這裡，你很容易就能看到海龜出沒。除了潛水欣賞海底世界的魅力外，走在花瓶岩附近的沙灘上欣賞夕陽餘暉亞的美景，也是個悠閒且浪漫的選擇！
花瓶岩
地址：屏東縣琉球鄉花瓶岩
開放時間：全天開放
鯨緯渡海洋俱樂部
鯨緯渡海洋俱樂部 圖片來源 / IG@lewisxnina
在小琉球三天的行程裡，除了浮潛看豐富的海底生態外，不妨也安排一趟獨木舟或SUP立槳體驗吧！鯨緯渡海洋俱樂部是小琉球一家提供豐富水上活動的店家，不只有一般的獨木舟和SUP板可以選擇外，還有愛拍照打卡的你絕對會喜歡的透明獨木舟！在參與這些水上活動的同時，鯨緯渡還有隨行專業教練保護你的安全外，也會為你拍出一張張令人稱羨的水上美照，為你的小琉球之旅留下更多回憶！
鯨緯渡海洋俱樂部
地址：屏東縣琉球鄉相埔路37號
營業時間：08:00–18:00
電話：0988089682
kkday SUP體驗資訊
網美老木
網美老木 圖片來源 / IG@ju_fang_cheng
愛拍照打卡的你，怎麼能錯過小琉球的IG打卡勝地「網美老木」呢？網美老木是在礁石秘境中，卡在兩顆礁石間的漂流木，原本只是個不起眼的漂流木，卻在網美們的洗版下成為了小琉球的熱門打卡點。從堤防處走到網美老木的所在地大約十分鐘，沿途也還有很多其他漂流木可以拍攝，推薦大家一早或是傍晚時分前往，搭配後方的海景拍起來會更美喔！
網美老木
地址：屏東縣琉球鄉三民路253-8號
開放時間：全天開放
觀音石
觀音石 圖片來源 / IG@chungnichen
小琉球除了有壯麗海景外，沿岸還有許多奇岩怪石，是在台灣少見的珊瑚群礁所形成的，其中這座位在沿海公路旁的「觀音石」就和紅蕃石與花瓶岩一起被稱為小琉球的三大重要地標。位在小琉球東南方的這座珊瑚礁岩，外型就像是眺望遠方海面的觀音，也因此被稱為觀音石。來到觀音石不只能捕捉到一旁礁岩的鬼斧神工，還有綿延道路與清澈的天空，也因為近年來在IG上洗版的這個美麗構圖，觀音石再次遊客們的必訪景點。
觀音石
地址：屏東縣琉球鄉觀音石
開放時間：全天開放
861dayday
861dayday 圖片來源 / IG@dodo0511
除了美景外，來到小琉球還有許多必吃的在地美食，其中位在民生路上的「861dayday」就是遊客們最愛的小點心選擇，861dayday是一家海龜主題飲料店，提供許多飲料選擇外，還有不少小點心，像是冰沙、聖代以及他們最出名的海龜燒。海龜燒是一種以小海龜造型做成的鬆軟雞蛋糕，口感類似鬆餅，裡面包裹著少許卡士達醬，吃起來不會太乾。除此之外，861dayday還有面網美打卡牆，是個來小琉球必拍的超級可愛打卡點，一定要去看看喔！
861dayday
地址：屏東縣琉球鄉民生路35-1號
營業時間：每日11:00–22:00
電話：08 8613056
小川壽司海龜便當
小川壽司海龜便當 圖片來源 / IG@meimei_fooddaily
說到海龜主題美食，就一定要提同樣以海龜為出發點設計的小川壽司海龜便當。小川壽司海龜便當是家日式料理店，販賣各式日式定食便當，便當總共有四種口味：日式雞腿叉燒、炸蝦壽司、鮭魚卵便當和日式燒肉飯，除了用一般的便當盒裝外，你也可以選擇加購可愛又環保的海龜便當盒。其中炸蝦壽司是他們家的熱門口味，現點現做的炸蝦壽司，炸蝦本身就已經很酥脆的口感再加上天婦羅酥，搭配小黃瓜、蛋捲等配料，一口咬下口感豐富有層次，適合喜歡酥脆炸物的朋友！
小川壽司海龜便當
地址：屏東縣琉球鄉中山路61-25號1樓
營業時間：11:00–14:00；周四公休
電話：0933781737
小琉球飛魚卵起司烤餅
小琉球飛魚卵起司烤餅 圖片來源 / IG@hanccdd_
在熱鬧的民生路上，還有這家你不能錯過的在地美食「小琉球飛魚卵起司烤餅」，這家起司烤餅在是許多人的口袋名店，雖然要排隊等候，但為了現點現做的美味完全值得！他們有五種美味的烤餅口味可以選擇：原味、煉乳杏仁片、青醬燻雞、琉球香腸和最出名的飛魚卵。這道飛魚卵起司烤餅味道香濃，而且沒有腥味，口感特別，咬下去還會在嘴裡爆開，吃過就知道這家小攤販的魅力何在。
小琉球飛魚卵起司烤餅
地址：屏東縣琉球鄉民生路32-2號
營業時間：平日15:00–21:30；周末13:30–21:30
電話：0910712474
大海的天空
大海的天空 圖片來源 / IG@helloiamlea
大海的天空民宿位於白沙尾渡船碼頭附近，交通方便外，環境舒適，還有一座SPA水療池，讓您在度假的同時，還能放鬆身心，是個理想的度假選擇。不想煩惱行程的朋友，也可以直接參加他們的套裝行程。民宿的設計風格則是仿照了希臘地中海的藍白配色，讓您感受到海洋的氣息，彷彿來到異國度假般，不用出門就能欣賞到日出和夕陽美景。民宿還有潮間帶導覽活動，讓您在度假的同時更能感受到自然的魅力，喜歡接觸大自然的你一定不能錯過這裡。
大海的天空
地址：屏東縣琉球鄉本漁路102號
電話：0915155815
大海的天空訂房
南洋度假莊園
南洋度假莊園 圖片來源 / IG@xlinlinx.oo
比起希臘風格，你更喜歡熱帶氣氛嗎？那麼這家南洋度假莊園會是你不錯的選擇。以熱帶島嶼風格為主的南洋度假莊園，庭院種滿了南洋杉和雞蛋花，有著濃濃的熱帶風情。這裡還提供了舒適的住宿環境和各項設施，不只是小琉球少數的全海景民宿，更擁有無邊際泳池和，讓你可以好好的放鬆身心，享受度假時光。客房擁有獨立海景陽台，在房裡就能欣賞的一望無際的美麗海景。
南洋度假莊園
地址：屏東縣琉球鄉復興路161-22號
電話：08 8611528
南洋度假莊園訂房
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原文出處 : ReadyGo 小琉球三日遊｜10個小琉球必去行程，探索好玩又好吃的小琉球
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