警紀風波不斷　國民黨團批蔡政府：還談什麼打擊犯罪

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李德維指出，當行政院長蘇貞昌說，35萬公務員中難免有敗類，現在警界高階警官涉嫌恐嚇取財、開車衝撞員警重大警紀案件，是不是行政院該把警界敗類揪出來？整頓相關警界風紀，找出蘇貞昌口中的敗類，行政院、內政部、警政署是不是該動起來的時候了？國人無法忍受台灣繼續沉淪、治安繼續敗壞，行政院必須加強肅槍作為，國民黨團也會持續關注、監督行政院。
國民黨團副書記長鄭正鈐表示，相信國人對近期社會治安到底好不好，心中都有答案。當台南市警察局三線一星高階警官在新年的第一天到新竹地區，疑似犯下恐嚇取財、衝撞員警案件，更令國人感到震驚、不可思議，台灣警政到底是怎麼了？
鄭正鈐質疑，在台灣路邊撿到槍已不是一句玩笑話，去年分別在基隆、花蓮地區都曾發生過路人、工人在路旁、工地撿到槍彈。鄭正鈐質疑，台灣是嚴格管制槍械的國家，卻能夠到處撿到槍，每天都有槍聲。他進一步指出，近7天，台灣就發生7起重大槍擊案，每天都會發生一起，光是今年的第二天，至少發生3起槍擊案，其中桃園角頭光天化日之下，遭槍手當街槍擊身亡，兇嫌逃逸無蹤，更是震驚社會；天天都有槍聲，成了台灣日常生活。
國民黨團副書記長陳以信則表示，台南市警察局高階警官爆發重大違反警紀案件，這不是台南市警方第一起風紀案例，光是這幾年，就發生過刑警跟藥商一家親，包庇洩密最後遭判刑、男女警員發生不倫戀，警官與人妻出軌、員警假藉辦案，性侵少女、員警搭訕大學生成癮，遭記過調職、刑警太太擔任藥頭販賣毒品、刑警到有陪侍小吃店違反風紀案、偵查隊長酒後行為失檢、員警包庇酒駕等等。
陳以信指出，台南市警察局長2年內換4任，顯然更換警察局長並沒有改善台南地區治安，蔡英文總統一再宣示治安問題是施政重點，讓執法人員不受外不干擾，但是看到台南市在九合一大選時發生88槍槍擊案，牽扯到台南最骯髒的綠金結合，更牽扯到民進黨黨職高官，檢調在選前自動噤聲，選後才啟動調查，到底是受到怎樣的外部干擾？是民進黨中央？黨中執委涉及88槍槍擊案、爐渣案，又是蔡英文總統選連任時的台南競總財委會執行長，為何依舊牽扯不清？
陳以信說，國人記憶猶新，當年副總統賴清德在擔任台南市長時，因台南市議長選舉涉入賄選疑雲，從此拒絕進入市議會備詢，那怕是犧牲府會關係也在所不惜。現在民進黨籍議長涉入賄選，賴清德還要選民進黨主席，請問賴清德態度在哪裡？有沒有雙重標準？難道遇到自己人就手軟？
最後，陳以信直言，台南市長黃偉哲面對同黨籍議長疑似涉及賄選，到現在一句話都沒說，有沒有骨氣如當年賴清德般，拒絕進入涉賄議長選舉的市議會備詢？賴清德是否也有骨氣，讓台南市議長邱莉莉先停職接受調查？