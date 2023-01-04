《喬峰傳》甄子丹不用打狗棒！新武器阿紫「偷來的寶劍」
武俠巨作《天龍八部之喬峰傳》由甄子丹監製、導演及主演，找來金馬影后惠英紅、香港金像獎影后劉雅瑟共同演出，並集合金獎幕後班底，打造武俠電影新章節。先前發出的前導預告中，飾演丐幫幫主喬峰的甄子丹除了施展「降龍十八掌」以一敵百之外，更出現使用劍術的畫面，引發書迷和影迷的熱議，甄子丹表示喬峰的設定是武林第一高手，應該十八般兵器都精通，離開丐幫後使用其他武器並不奇怪。
記者黃雅琪/綜合報導
《天龍八部之喬峰傳》是根據金庸《天龍八部》中喬峰原型而改編的故事，甄子丹表示從影多年已演過不同角色，正好想拍一部江湖俠義的武俠片：「我覺得喬峰這個角色很有魅力，他除了一身好武功，更有著一身傲氣，同時有著大丈夫光明磊落的性格。無論他如何被人冤枉、侮辱，都一一承擔，有著一個無窮強大的內心和忍耐力。」甄子丹覺得喬峰這個人物和故事對現代人也有一種啟示和鼓勵：「無論他身受多少指責，但只要無愧於心，喬峰仍是會光明地去面對。」
電影中將喬峰重新改編，武俠片交到甄子丹手上，他便努力思考如何開創全新格局，這次喬峰在角色的轉變最顯而易見的是「兵器」，甄子丹說：「喬峰所用的主要係打狗棒，不過既然改編就不一定完全和原著故事一模一樣，何況一個武功蓋世的大俠，應該十八般兵器都精通，所以戲中喬峰離開了丐幫後，都會用其他武器，其中更用上阿紫偷來段正淳的寶劍。」但他幽默的表示一定會保留喬峰的降龍十八掌，並結合甄氏武打風格來呈現，不會有特別做特效，讓一條龍飛出來展現掌力的畫面「要讓喬峰有俠氣，但會是個具有真實感的人物。」
武俠片除了兵器更重要的當然是動作場面，特別邀來香港知名的資深動作演員徐小明飾演鳩摩智一角，與甄子丹飾演的喬峰有一場精彩的對打場面，甄子丹覺得對於每一個角色，他都會深思熟慮去研究，如何可以找到一個演員本身的氣質去配合，又能夠將角色演得最好：「我心目中鳩摩智是要本身是德高望重，又要有多年動作武打電影經驗的演員去做，這讓我第一時間就想起了小明哥！雖然小明哥已沒有演戲一段時間，但這樣反而會為觀眾帶來新鮮感。」