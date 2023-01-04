接見民主聯盟基金會訪團　蔡英文：民主是台灣堅持的價值

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蔡英文感謝拉斯穆森，過去連續3年邀請她參加「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit, CDS）；她也在會議上分享台灣的民主經驗，並且跟多位理念相近的國家領袖一起呼籲全球民主聯盟盟友加強合作，來因應威權主義的挑戰。
蔡英文提到，拉斯穆森在1994年訪問過台灣。這將近30年來，台灣經歷了巨大的轉變，在民主發展上有長足的進步，也創造繁榮的經濟，另靠著全民的團結，大家共同建立了強韌、有活力的公民社會。她相信這次拉斯穆森來訪，不僅見證台灣的發展，也能深刻體會，民主自由就是台灣人民堅持的價值，也是生活方式。
蔡英文強調，台灣和許多成功的民主國家一樣，都經歷過威權統治，深知民主自由得來不易、不是理所當然，因此更加珍惜這寶貴的資產。
蔡英文進一步指出，台灣守在全球民主防線的最前線，面對威權主義不斷擴張，上個禮拜提出「強化全民國防兵力結構調整方案」。未來，台灣將持續提升整體的國防戰力，並和更多的民主陣線盟友攜手合作，共同維護印太地區的和平、安全及穩定。
賴清德昨日下午接見時則表示，拉斯穆森是國際上令人欽佩的政治家，曾擔任丹麥總理及「北大西洋公約組織」（NATO)秘書長，為了推廣世界的民主，在2017年成立了「民主聯盟基金會」。他很高興能在總統府親自歡迎訪團，也希望拉斯穆森此行一切順利，成果豐碩。
賴清德指出，拉斯穆森上一次來台訪問是在1994年，當時台灣才解嚴不久，是一個追求民主開放、風起雲湧的社會。經過29年來的努力，目前民主及自由對臺灣人民來說，就像是空氣一樣的自然。
賴清德認為，台灣珍惜民主、愛護民主，也希望能夠與「民主聯盟基金會」共同合作，在國際上推廣民主。感謝拉斯穆森邀請蔡英文於哥本哈根民主高峰會致詞，讓國際社會透過蔡英文的演說，進一步了解台灣的民主現狀。
賴清德指出，台灣目前所面臨的情況，與1994年拉斯穆森來台時已經不同。當時台灣人民向專制獨裁的國民黨爭取民主、自由、人權；現在則是面臨來自中國的威脅，台灣必須守護好不容易建立起來的民主自由體制。
賴清德說，台灣願意扮演正面、積極的角色，為國際民主秩序做出貢獻。他期待訪團透過此次訪問更了解台灣，並給予寶貴意見，讓台灣有機會在民主聯盟中發揮力量。