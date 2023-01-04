名家論壇》吳崑玉／侯友宜是棋子、塞子、卒子或餃子？

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「不當強國的棋子，要當有用的塞子」，是2018-19年，韓國瑜爭奪總統大位時的名言。問題是，當年韓導也沒說清楚怎麼不當棋子?親美叫棋子，那親中算不算棋子?那天統一了，會不會變成棄子?在中共促統威逼下，台灣已經像個臨河卒子，只能進不能退，不靠美、日等盟國支援力挺，就只能被老共包餃子，不過河就是底線了，還能怎麼辦?難道該像過去中華帝國周邊的藩屬國，稱臣納貢，任人操縱廢立，回歸祖國當個孫子，被大白鎖門挖鼻孔，還是俯首聽命的兒皇帝?老猴的論述，並未超出當年韓總的範疇，連用語都照抄，還省掉了沒人聽得懂的塞子。這個起手式，說實話很不漂亮。
老猴現今的問題，不是戰術面的國民黨提名問題，而是戰略層面的佈局與人設。在去年的地方選舉中，他過度執著於地方首長的分寸，凡是國家層級的議題，統一以「侯侯作代誌」來回應，失去了展現自己政治高度的機會。選完至今，義務役役期、普發現金等中央級議題也輕輕放過，沒有藉此展現自己的態度與立場，讓人感受不到他作為領頭羊，或作為諸侯霸主的高度與氣勢。或許，他就是太以當年韓導為鑑，怕冒進發言引來四方砲火。問題是，現在藍軍支持者期待的是一個領軍大殺四方的指揮官，而不是縮在屋裡躲子彈的張錫銘。計較於自身寸尺得失，沒有一個國家領導者的高度與膽識，就很難激起支持者的熱情。不想得罪人的結局，通常是同時丟失了更多人的關注。
「剛選上就落跑」之譏，也讓他猶豫不前，進退失據。就國民黨內文化來說，老猴要解鎖落跑市長，要嘛下面要有熱情支持者的力推，像當年韓粉一樣，成天狂喊「先生不出，奈天下蒼生何?」或如當年馬英九一般，說了兩百多次不選台北市長，直到被八大老登門跪求，從上面硬拉他出場登台，至少戲是得這麼演的。但老猴現在，下無推力，上無拉力，眼前沒有台階讓他漂亮轉場，於是只有暗中放話，自拉自唱，卻還得演到好像不是自己很想要的。
老猴的這一波操作，既太早也太晚。晚的是他浪費了許多機會，使他沒有足夠時間與空間，完成自己的人設，鋪陳自己的立場，將自己格局拉到國家領導人的層級，便須面對黨內提名與各方競爭壓力。早的是既然已經「侯侯」那麼久，就需要一段時間來「養望」，以完成轉場與人設的落定，起碼得過舊曆年，才來得及瓜熟蒂落。但黨內競爭壓力，使他蹲不住這個牛棚，急於表現企圖心，急著定案下場，以免夜長夢多，被其他有志於總統大位者包了餃子。
於是，老猴讓人看見了他對總統大位的急切嚮望，卻沒有看見他作為國家領導人的格局見識，走進一種「人帥叫調情，人醜性騷擾」的矛盾之中。好歹也先去買幾件體面的衣服，做出個造型，再進這個紅海廝殺，但他已經等不及了。
換句話說，老猴是被前一階段自己的過度成功，塞死了去路。新北市長這個職位，現在成了「塞子」，堵得他進退不得。形勢上，當他喊出「不當強國棋子」，他就已經把自己變成「過河卒子」，綠營殺手、藍營打手、黨內對手，通通把他列為一號作戰目標，若無堅實論述，很容易被人「包了餃子」。
回過頭來說，「不當棋子」這事，那有喊的那麼容易?!不論國內政治還是國際政治都是一樣。每個人、每個國家，都身處於一個棋盤上，不論願不願意，都是一顆棋子。差別只有兩個：一是認清自己所在的是什麼棋盤?二是自己是這個棋盤上的那種角色?同樣貼在國王將帥身邊，西洋棋的皇后可以縱橫全場，大殺四方；但象棋裡的「仕(士)」卻只能在小框框裡繞來繞去。如果是圍棋，那更是無足輕重，完全看上級棋手把你安在什麼位置?比象棋和西洋棋中的卒子還不如。所以，老猴想升級為棋手，先得有「局」的概念，這場仗，他要怎麼佈?怎麼打?各路棋子誰先誰後?誰掩護誰?而不是把自己當成棋子，甚至不小心做成過河卒子，以為自己可以橫著走，就能叫作皇后，那是很容易被卡死的。
作為一個棋手，先得摸清楚對方棋手的性格，不是一味想談，或一路想打就能應付的。混江湖久了就知道，有些人，是根本沒辦法談的。談與打、進與退、光明與黑暗、檯面上與檯面下，都是一個人的兩條腿，得要兩條腿走路，內力深厚，才玩得轉「凌波微步」。你永遠沒辦法讓人不打你，只能讓人不敢打你，或讓人打不到你。好的棋手一如好的將軍，「其疾如風，其徐如林，不動如山，侵略如火」，動靜之間，進退有據，才能讓人欽服於你的智慧與格局。
沒有人能自外於世界與社會的棋局，只能盡力當一顆有智慧的棋子。若老天有賞賜難得的機遇，成為一個足以影響一方的棋手，需要的是縱觀全局的格局，與抓住對手心思路數的佈局。沒有車馬砲的配合，光靠過河卒子的狠勁，是贏不了棋局的。有時候，後發先至，事緩則圓，不必急著出手，看清形勢再動作，更能蓄積出手時的能量。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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