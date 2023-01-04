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名家論壇》吳崑玉／侯友宜是棋子、塞子、卒子或餃子？

▲剛當選連任的新北市長侯友宜元旦談話被外界解讀為其參選總統的起身砲。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.1.4）
▲剛當選連任的新北市長侯友宜元旦談話被外界解讀為其參選總統的起身砲。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.1.4）

文／吳崑玉

剛當選連任的新北市長侯友宜藏不住他高人氣的驕傲，元旦談話中提及「不當強國的棋子」，此國安層級的發言，被外界解讀為其參選總統的起身砲。接著，鏡週刊露出他曾與郭董多次密談總統大選，臉書更新強調「團結共好」，更讓人興起無限遐想。

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想是一回事，做是另一回事，成形成勢更是遙遠的事。老猴的問題不是「落跑」，不是國民黨是否徵召，不是死鐵深藍對他很有意見，而是相較於幾週前對義務役役期的發言，仍停留在縣市長層級的關我屁事廢話大全，這個國安論述跳得太快也太突兀，而且還有點拾人牙慧。

「不當強國的棋子，要當有用的塞子」，是2018-19年，韓國瑜爭奪總統大位時的名言。問題是，當年韓導也沒說清楚怎麼不當棋子?親美叫棋子，那親中算不算棋子?那天統一了，會不會變成棄子?在中共促統威逼下，台灣已經像個臨河卒子，只能進不能退，不靠美、日等盟國支援力挺，就只能被老共包餃子，不過河就是底線了，還能怎麼辦?難道該像過去中華帝國周邊的藩屬國，稱臣納貢，任人操縱廢立，回歸祖國當個孫子，被大白鎖門挖鼻孔，還是俯首聽命的兒皇帝?老猴的論述，並未超出當年韓總的範疇，連用語都照抄，還省掉了沒人聽得懂的塞子。這個起手式，說實話很不漂亮。

老猴現今的問題，不是戰術面的國民黨提名問題，而是戰略層面的佈局與人設。在去年的地方選舉中，他過度執著於地方首長的分寸，凡是國家層級的議題，統一以「侯侯作代誌」來回應，失去了展現自己政治高度的機會。選完至今，義務役役期、普發現金等中央級議題也輕輕放過，沒有藉此展現自己的態度與立場，讓人感受不到他作為領頭羊，或作為諸侯霸主的高度與氣勢。或許，他就是太以當年韓導為鑑，怕冒進發言引來四方砲火。問題是，現在藍軍支持者期待的是一個領軍大殺四方的指揮官，而不是縮在屋裡躲子彈的張錫銘。計較於自身寸尺得失，沒有一個國家領導者的高度與膽識，就很難激起支持者的熱情。不想得罪人的結局，通常是同時丟失了更多人的關注。

「剛選上就落跑」之譏，也讓他猶豫不前，進退失據。就國民黨內文化來說，老猴要解鎖落跑市長，要嘛下面要有熱情支持者的力推，像當年韓粉一樣，成天狂喊「先生不出，奈天下蒼生何?」或如當年馬英九一般，說了兩百多次不選台北市長，直到被八大老登門跪求，從上面硬拉他出場登台，至少戲是得這麼演的。但老猴現在，下無推力，上無拉力，眼前沒有台階讓他漂亮轉場，於是只有暗中放話，自拉自唱，卻還得演到好像不是自己很想要的。

老猴的這一波操作，既太早也太晚。晚的是他浪費了許多機會，使他沒有足夠時間與空間，完成自己的人設，鋪陳自己的立場，將自己格局拉到國家領導人的層級，便須面對黨內提名與各方競爭壓力。早的是既然已經「侯侯」那麼久，就需要一段時間來「養望」，以完成轉場與人設的落定，起碼得過舊曆年，才來得及瓜熟蒂落。但黨內競爭壓力，使他蹲不住這個牛棚，急於表現企圖心，急著定案下場，以免夜長夢多，被其他有志於總統大位者包了餃子。

於是，老猴讓人看見了他對總統大位的急切嚮望，卻沒有看見他作為國家領導人的格局見識，走進一種「人帥叫調情，人醜性騷擾」的矛盾之中。好歹也先去買幾件體面的衣服，做出個造型，再進這個紅海廝殺，但他已經等不及了。

換句話說，老猴是被前一階段自己的過度成功，塞死了去路。新北市長這個職位，現在成了「塞子」，堵得他進退不得。形勢上，當他喊出「不當強國棋子」，他就已經把自己變成「過河卒子」，綠營殺手、藍營打手、黨內對手，通通把他列為一號作戰目標，若無堅實論述，很容易被人「包了餃子」。

回過頭來說，「不當棋子」這事，那有喊的那麼容易?!不論國內政治還是國際政治都是一樣。每個人、每個國家，都身處於一個棋盤上，不論願不願意，都是一顆棋子。差別只有兩個：一是認清自己所在的是什麼棋盤?二是自己是這個棋盤上的那種角色?同樣貼在國王將帥身邊，西洋棋的皇后可以縱橫全場，大殺四方；但象棋裡的「仕(士)」卻只能在小框框裡繞來繞去。如果是圍棋，那更是無足輕重，完全看上級棋手把你安在什麼位置?比象棋和西洋棋中的卒子還不如。所以，老猴想升級為棋手，先得有「局」的概念，這場仗，他要怎麼佈?怎麼打?各路棋子誰先誰後?誰掩護誰?而不是把自己當成棋子，甚至不小心做成過河卒子，以為自己可以橫著走，就能叫作皇后，那是很容易被卡死的。

作為一個棋手，先得摸清楚對方棋手的性格，不是一味想談，或一路想打就能應付的。混江湖久了就知道，有些人，是根本沒辦法談的。談與打、進與退、光明與黑暗、檯面上與檯面下，都是一個人的兩條腿，得要兩條腿走路，內力深厚，才玩得轉「凌波微步」。你永遠沒辦法讓人不打你，只能讓人不敢打你，或讓人打不到你。好的棋手一如好的將軍，「其疾如風，其徐如林，不動如山，侵略如火」，動靜之間，進退有據，才能讓人欽服於你的智慧與格局。

沒有人能自外於世界與社會的棋局，只能盡力當一顆有智慧的棋子。若老天有賞賜難得的機遇，成為一個足以影響一方的棋手，需要的是縱觀全局的格局，與抓住對手心思路數的佈局。沒有車馬砲的配合，光靠過河卒子的狠勁，是贏不了棋局的。有時候，後發先至，事緩則圓，不必急著出手，看清形勢再動作，更能蓄積出手時的能量。


●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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