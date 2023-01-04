國北護導入「醫藥行銷學程」　與臺灣藥品行銷暨管理協會攜手培育人才

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培養長照人才成趨勢 應屆畢業生就業率高簽約儀式4日下午於國立臺北護理健康大學健康科技學院會議室舉行，洪論評院長與臺灣藥品行銷暨管理協會朱茂男理事長簽訂合作備忘錄，健康事業管理系劉介宇主任、陳冠臻副主任、邱尚志教授等師生在場觀禮；協會徐志偉主任委員、李宜蓁副主任委員、林益誠副主任委員與陳建州秘書長等出席見證。
國北護吳淑芳校長致詞指出，國北護長期以來為臺灣培養護理人才，近年來隨著高齡化趨勢，國北護也成為培養長照人才的重鎮，而健康科技學院是國內培養醫護管理及資訊人才的搖籃，秉持北護大「樂育親仁」之教育理念，長期以來在國內培育醫護管理及資訊人才，畢業生廣為企業爭相延攬，應屆畢業生就業率逾九成。
健管系導入醫藥行銷學程 拓展學生實習場域產學雙贏洪論評院長表示，該學院健康事業管理系112學年度將導入「醫藥行銷學程」，感謝臺灣藥品行銷暨管理協會對國立臺北護理健康大學辦學的肯定，願意鼎力相助，協助課程規劃及業界師資的支援，相信透過雙方產學合作，協助學生完成醫藥行銷師(MR)的認證，必能為雙方共創新時代價值。
劉介宇主任說健管系今年創系滿廿八週年，歷經護理管理系、醫務管理系時期，改名健康事業管理系已屆十二年，健管系將跨足醫藥領域大藍海，與臺灣藥品行銷暨管理協會進行跨域學習與產學合作，拓展學生實習場域，並喊出「產學雙贏」的口號，為此專業發展邁向新的里程碑。
朱茂男理事長則肯定國立臺北護理健康大學的辦學績效，期許未來雙方能共同培養更多醫藥行銷領域的優質從業人員，以更好的專業為民眾及企業創造價值，營造企業好、學校好、學生好的三好環境與發展。
陳建州秘書長表示，該協會推動醫藥行銷師已廿八年，目前已有3,036人取得認證，臺灣即將邁入超高齡社會，各式醫療需求日益增長，生技醫療產業已公認是臺灣下一個護國神山，面對未來醫藥生技產業蓬勃發展，學子畢業前即取得醫藥行銷師認證，絕對是一大利基。
健管系「醫藥行銷學程」主持人為劉介宇主任，劉介宇主任是統計學教授，曾經擔任臺灣藥物經濟暨效果研究學會理事，具有新藥臨床試驗、藥物經濟及新藥成本效益分析多年實務及研究經驗，將推動國北護健管系與臺灣藥品行銷暨管理協會產學合作，引進醫藥行銷師(MR)認證考試，為學生開啟跨專業的高附加價值職涯發展，讓學生畢業即就業，「學」與「用」無縫接軌。面對將來臺灣高齡化社會發展趨勢，以及醫藥產業的新發展趨勢，國立臺北護理健康大學將不只在護理人才培育上繼續耕耘，更會在臺灣醫藥行銷人才培育上，為臺灣再貢獻心力，為臺灣醫藥健康產業培育新時代的人才。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56417
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