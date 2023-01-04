中國疫情升溫該擔心嗎？重症醫：做好２件事安心過好年！

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解封可分成兩種模式！黃軒醫師首先說明，早在2020年就有研究認為解封可分「逐漸式」和「間歇式」兩種模式。一般情況下，會是以逐漸式部分解封，待疫情高峰後1-2週再釋放所有封鎖的人，避免操之過急。
中國快解、間歇式的風險？中國採用的是偏向間歇式的瞬間解封，這是有如按下開關一般瞬間釋放所有染疫者、健康者，這樣的情況存在著許多風險，除了疫情迅速升溫外，也包括仍有許多「未知感染病例」或「無症狀感染者」分散在四處散波病毒，因此可見中國疫情近日爆炸式的增長。而此方式在疫情尖峰之時，可能會逐漸趨緩，但也需留意過沒多久又再次升溫。
大白肺頻傳＝病毒重症、死亡率上升？黃軒醫師更進一步說明，雖說病毒演變至今主要攻擊上呼吸道，患者較容易出現上呼吸道症狀，少有下呼吸道的肺部纖維化出現，但並非代表完全不會進攻到下呼吸道、不會重症。而間歇式的快速解封再加上病毒還是有重症的機率，中國的人口數又高，就會看到中國重症人數不斷上升、出現大白肺等嚴重疫情。以現況來看，並非因為有新的、更強的變種病毒，或是病毒的重症率或死亡率上升，而是前述情況使得短時間內染疫、重症、死亡人數上升。至於疫苗效果等其他因素也有不少人討論，但這需要更多研究證實才有討論的空間。
中國疫情升溫該擔心嗎？醫：留意就好，免太緊張。
那麼在中國疫情升溫下，會有新的變種病毒嗎？台灣和各國需要擔心嗎？黃軒醫師解釋，病毒持續變種是必然的，而即便民眾普遍知道病毒會越來越趨近能與人類共存、流感化，但在中國疫情迅速升溫下，確實還是有可能培養出更具威脅性的變種病毒，未必是高致死率，若是出現傳染力更強、免疫逃脫機率更高等超出預期的變種病毒，對於人類生命安全也是一大威脅。
黃軒醫師認為，新冠病毒最大的威脅在於「未知性」，就像一開始沒人會料到疫情一爆發就幾年過去，雖說接下來是否會逐漸趨緩不得而知，但現況來看尚無威脅。因此民眾不必為了中國疫情升溫而特別感到害怕，也做好能做的防疫、持續留意疫情走向。
中國疫情升溫，該返鄉過年嗎？醫：做好２件事安心過好年！
中國疫情升溫下年節將近，雖不用害怕中國的疫情，但也要注重防疫，那麼到底該不該返家過年？還是應該要避免移動？對此黃軒醫師認為，現在的新冠病毒殺傷力確實已不如前幾代，因此過年過節、聚會等是不必特別取消，但前提是已皆種疫苗，且建議至少三劑，有基本足夠的免疫力。而在聚會之前也建議先進行快篩，了解自己的身體狀況，避免可能將病毒帶給親友，保障親友健康，特別是家中長輩；聚會後也再次快篩了解自己是否染疫，以保障自身健康。
黃軒醫師呼籲，雖然新冠疫情至今眼看似乎就快結束了，但在真正結束之前都還是得做好防疫。過年過節最好的禮物就是健康，一次快篩比一份紅包或一份伴手禮更來得有誠意、更有溫度。
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