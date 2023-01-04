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Q1投資以「RABBIT」因應　搶反彈與高息ETF攻守兼備

▲時序來到2023年第一個季度，群益投信建議投資以「RABBIT」因應。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲時序來到2023年第一個季度，群益投信建議投資以「RABBIT」因應。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

時序來到2023年第一個季度，有法人指出今年第一季，以「RABBIT」配置策略來因應。R代表Rebound搶反彈，可留意美股基金與台股基金；A代表Asia，則以迎接解封復甦的中國股市和經濟成長動能強勁的印度股市最為值得留意；BB則代表Best Balance，訴求穩健之投資人可參考多重資產基金或目標風險組合基金來參與市場；I代表Income，包括殖利率在主要股市中相對誘人的台股高息ETF，以及優先順位非投資級債和金融次順位債；T代表Technology，尤以各國積極發展的多元電力與電動車板塊最值得關注。

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群益投信表示，2022年受到通膨高企的影響，俄烏戰爭影響全球供應鏈更是讓通膨問題雪上加霜，主要央行積極升息，卻也讓經濟活動出現放緩，全球需求活動轉弱，上述原因也進一步使得風險性資產波動劇烈。後市來看，在基期效應下，美國通膨在去年第四季觸頂滑落，儘管仍未解除央行的升息壓力，不過若通膨水準保持降速，今年有望迎來升息政策的尾聲。

隨著通膨可望逐步降溫，且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中，讓股市投資契機浮現，區域來看又以美國、中國、印度與東協相對看好。在美國方面，隨著升息可望於今年來到尾聲，儲蓄與出口仍有空間支撐GDP，加上企業營運仍屬穩健，製造業回流讓產業供應鏈重構，故後市表現仍不看淡；中國則是在防疫政策大鬆綁，同時互聯網監管與房地產政策也有所放鬆下，可望迎來復甦行情；印度可望受惠於貨幣政策料由緊轉鬆，且因為稅額超收故將運用於基礎建設與國防，加上內需強勁，可望進一步帶動股市表現。

產業題材方面，以生技、電動車與多元電力的發展相對值得留意，主因生技類股抗景氣循環，且人口老化趨勢也令醫療需求不墜，類股表現值得留意，電動車與多元電力產業則在各國政策力挺與發展下，可望維持較高的成長性。至於台股部分，群益投信觀察近期台股走勢，在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，台股由先前的評價修正轉為評價回復行情。

後市來看，從國際趨勢來看，由於目前雖然美國各項物價指標均表明後續通膨可望持續下滑，惟站在聯準會的立場，必須看到實際數據確實下滑至利率終點以下，才有鬆口提及降息的可能性，故鷹派論述其實亦為市場有所預期，市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，長期仍需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，台股評價有望回歸長期均值，內需料成為2023年成長的重心所在。

此外，在中國解封下，原物料行情也可期待，預估台灣整體GDP維持成長趨勢。在產業佈局方面，建議可關注成長性佳之產業，包括晶圓代工、電動車、生技，此外，內需消費、原物料與高股息亦可多留意。在第一季ETF配置部分，建議股債混搭兼顧成長與波動管理，首選台股高息ETF、金融債與公用事業債ETF。

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