Q1投資以「RABBIT」因應　搶反彈與高息ETF攻守兼備

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隨著通膨可望逐步降溫，且通膨與升息預期也已多反應至市場價格中，讓股市投資契機浮現，區域來看又以美國、中國、印度與東協相對看好。在美國方面，隨著升息可望於今年來到尾聲，儲蓄與出口仍有空間支撐GDP，加上企業營運仍屬穩健，製造業回流讓產業供應鏈重構，故後市表現仍不看淡；中國則是在防疫政策大鬆綁，同時互聯網監管與房地產政策也有所放鬆下，可望迎來復甦行情；印度可望受惠於貨幣政策料由緊轉鬆，且因為稅額超收故將運用於基礎建設與國防，加上內需強勁，可望進一步帶動股市表現。
產業題材方面，以生技、電動車與多元電力的發展相對值得留意，主因生技類股抗景氣循環，且人口老化趨勢也令醫療需求不墜，類股表現值得留意，電動車與多元電力產業則在各國政策力挺與發展下，可望維持較高的成長性。至於台股部分，群益投信觀察近期台股走勢，在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，台股由先前的評價修正轉為評價回復行情。
後市來看，從國際趨勢來看，由於目前雖然美國各項物價指標均表明後續通膨可望持續下滑，惟站在聯準會的立場，必須看到實際數據確實下滑至利率終點以下，才有鬆口提及降息的可能性，故鷹派論述其實亦為市場有所預期，市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，長期仍需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，台股評價有望回歸長期均值，內需料成為2023年成長的重心所在。
此外，在中國解封下，原物料行情也可期待，預估台灣整體GDP維持成長趨勢。在產業佈局方面，建議可關注成長性佳之產業，包括晶圓代工、電動車、生技，此外，內需消費、原物料與高股息亦可多留意。在第一季ETF配置部分，建議股債混搭兼顧成長與波動管理，首選台股高息ETF、金融債與公用事業債ETF。