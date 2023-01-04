特企／台灣整形外科醫學會落幕　專家探討首重安全材質

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王君瑜整形外科診所院長王君瑜表示，莢膜攣縮跟術後胸部是否柔軟有很大關係，俗稱的石頭奶即因莢膜攣縮非常嚴重，造成胸部不會晃動、摸起來的觸感很硬；而奈米絲綢面植入物已取得衛服部核可，在實際臨床可見其莢膜透薄，長期觸感不受到莢膜影響，相較之前手術方式可維持接近真實乳房觸感的柔軟度，讓隆乳患者使用較安全。
凡登整形外科集團醫師吳至偉指出，產後婦女常見的問題包括上胸脂肪不足、上胸的皮膚組織較薄等情形，對於需要調整胸型的產後媽媽，建議選擇稍微有支撐度的植入物，胸型可被校正回歸，讓患者舉手投足更有自信
吳至偉表示，市面上含有晶片型的乳房植入物填充較飽滿、支撐度較佳，對於未填飽的植入物，除了水波紋機率較高以外，支撐力也較差；再者，產後婦女較無時間做術後照顧，若能選擇不需要按摩的植入物較方便、好照顧且接受度較高。
知美整形外科診所院長莊家榮提到，過去臨床上遇到一些消費者，手術後引起莢膜攣縮、診所不願負責等狀況，消費者無力負擔多出的費用，還必須面臨可能產生其他的術後併發症，身心感到相當煎熬。現在各家廠商推出術後保固方案，提供更換乳房植入物，幫助消費者降低風險成本，而晶片型的乳房植入物可提供植入物材料外還有補助部分手術費，給予消費者更全面保障。
整形外科診所院長蕭奕君醫師指出，目前門診上使用奈米絲綢面乳房植入物已累積許多經驗，在莢膜攣縮率與破裂率相較其他同類型產品發生較低，近期晶片型乳房植入物也公開12年上市後追蹤數據，安全性較高。