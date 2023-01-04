B肝疫苗斷層世代如何預防肝癌三部曲？要知道要追蹤要治療！

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B肝疫苗斷層（1986年前出生者）應注意！如何避免肝癌三部曲？
台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，我國從1986年對新生兒全面接種B肝疫苗後，疫苗世代的B肝帶原率持續降低至0.5% ；但肝癌仍高居國人第二大癌症死因，因為在B肝疫苗政策啟動前的「疫苗斷層世代」，目前年紀約在37歲以上，估計仍有190萬B肝帶原者。其中，不少人因為沒有持續追蹤，錯失治療時機而進入「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲。
「要知道、要追蹤、要治療」B肝沒煩惱！
為了提醒B肝疫苗斷層世代與大眾遠離B肝致癌的威脅，台灣癌症基金會邀請知名前女籃國手的錢薇娟擔任B肝衛教大使，提醒民眾掌握3個「B」須要，B肝不苦惱！錢薇娟也是B肝疫苗斷層世代一員，從小在球隊因例行檢查就知道自己B肝帶原，但在醫師衛教下，瞭解B肝是造成肝癌的最大原因，長期維持每半年做腹部超音波和B肝相關檢查，以降低疾病惡化甚至癌變的風險，她相信掌握自我健康才能繼續從事從事熱愛的運動。
・要知道—瞭解自己或家人是否為B肝帶原者或感染者，且確診後進一步尋求醫療協助。
・要追蹤—別誤信「健康的B肝帶原者」說法，如果確認B肝帶原，定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超音波、肝纖維化程度和病毒量等，才能進一步評估治療需求。
・要治療—鼓勵病友主動與醫師討論，一起決定治療方案；目前部分病友的治療可以獲得健保支持。積極掌握自己的健康，避免自己淪為肝癌候選人。
B肝沒症狀不用管？錯！定期追蹤才能防肝癌
值得注意的是，過去觀念以為B肝病友未到肝硬化程度、肝發炎指數僅輕微異常或身體無症狀，就不需要治療。義大醫院肝病中心主任許耀峻表示，越來越多證據顯示，B肝病毒導致肝細胞癌化的過程，可能在慢性感染初期就已經開始，因為病毒DNA會嵌合到人體的DNA，破壞病人基因的穩定性，直接致癌；尤其病毒量愈多、進展成為肝癌的風險愈高。對於B肝帶原者來說，若未持續追蹤，並於適當的時機介入治療，慢性B肝患者進展到肝硬化或肝癌的終生風險為25-40%。因此，若有治療需求，也應及早開始，避免等到肝指數飆高才就醫，過往累積的肝臟傷害恐難挽回。
遠離B肝威脅得先知道！善用篩檢早期發現
國民健康署吳昭軍署長提醒，從109年起放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡45至79歲民眾終身可以篩檢一次，目前已超過百萬人接受篩檢，其中B肝陽性率約12%，提醒國人，善用政府提供的預防保健服務，透過早期發現、提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險。
※想瞭解更多資訊，請參考台灣癌症基金會【人生B計畫】衛教網站。
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