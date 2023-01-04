比單吃糖更不健康！醫曝「1組合」恐增加發胖機率

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李思賢在臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》發文指出，除了給需要長大的小動物吃的「乳製品」，其實很難在自然界找到「同時具有高糖分與高脂肪」的食物，因此「糖與脂肪的組合」可說是人造的產物，像是水果含有「高糖分低脂肪」，肉類則含有「高脂肪低糖分」，但由人製作的麵包、炒飯等卻含有「高糖分高脂肪」。
李思賢分享，曾有一項為期6週的實驗，分別給2組小老鼠服用高糖高脂的飲食和正常的飲食，結果發現服用高糖高脂的小老鼠明顯體重增加、有較高的總膽固醇、較高的低密度脂蛋白（LDL）、較低的高密度脂蛋白（HDL），以及葡萄糖耐受性受損。另一項實驗也證明，在高糖高脂的飲食下，老鼠的「學習能力」和「記憶能力」都有顯著的下降。
李思賢進一步說明，高糖分合併高脂肪會讓人的大腦獲得非常大的愉悅感以及滿足感，很容易讓人不停地吃下去，而糖會刺激胰島素分泌，使我們吃進體內的脂肪被順水推舟送進脂肪細胞，造成腰圍越來越大。此外，高糖高脂的食物也會使肌肉容易萎縮，因為肌肉發生胰島素阻抗以及粒線體損傷就會變得難以生長，連運動後的肌肉修復都會變得較為緩慢。
李思賢強調，可以有策略地把高糖分和高脂肪的食物分開吃，若中午吃了很多的澱粉，就把高脂肪的食物放到晚餐再吃，或是選擇更好的脂肪加醣類組合，像是一顆地瓜配酪梨，絕對好過一份雞排配珍奶。
本文經鄰好西醫診所醫師李思賢臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導
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