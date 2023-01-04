保健食品「知識大全」一次講通：怎麼吃才有效？ 飯前吃還是飯後吃？ 要放冰箱保存嗎？ 開封可以放多久？

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在此Donna分別為大家提供哪些是適合「空腹吃」、「飯後或隨餐吃」、「飯前或飯後都可以吃」的營養品：
適合空腹吃
1. 益生菌：在空腹、沒有食物的干擾下，益生菌可以更快速到達腸道定殖。
2. 多醣體：當腸道沒有食物時，多醣體與腸道黏膜接觸的面積較多，可以發揮較好的免疫調節功能。
3. 膠原蛋白：市售的膠原蛋白大多都是經過水解後的小分子胜肽，在沒有其他蛋白質食物的干擾下可以較完整被吸收，達到最佳的吸收率。
4. 小分子營養素：雞精、低雞精、鱸魚精、胜肽、蔬果發酵物等在製作過程中已經將大分子營養素分解為小分子，空腹吃的吸收效果較佳。
5. 乳鐵蛋白：如果是要用來螯合細菌和病毒生長所需的鐵質，必須空腹吃才能達到較佳的抗菌、抗病毒效果。但如果是要用來幫助鐵質吸收，則建議飯後或隨餐吃。
適合飯後或隨餐吃
1. 油脂類：食物當中的脂肪可以幫助脂溶性成分的吸收，所以魚油、藻油、月見草油等油脂類保健品建議隨餐或飯後吃，不僅吸收率較好也可達到較理想的平衡脂肪酸目的。
2. 脂溶性營養素：葉黃素、Q10、薑黃、茄紅素、類胡蘿蔔素等都
屬於脂溶性的營養素，需要脂肪來協助吸收。
3. 綜合維他命：綜合維他命也含有脂溶性維生素A、D、E、K，所以也需要脂肪協助吸收。
4. 維生素C：雖然維生素C是水溶性，但由於維生素C比較酸，有些人空腹吃會感到胃部不適，因此不建議空腹吃；且食物當中的類黃酮也能幫助維生素C的吸收，飯後或隨餐吃可增加維生素C的吸收利用率。
5. 鐵：空腹吃鐵質容易造成腸胃不適，所以補鐵的產品較適合在飯後或隨餐吃，但要避免食物當中過多的草酸和植酸會影響鐵質吸收率。
6. 幫助消化：消化酵素、胃酸和膽汁補充品應當跟著食物一起吃，才能發揮幫助消化功能。
飯前或飯後都可以吃
1. 維生素B群：B群之所以可以幫助提神，主要是當作能量產生過程的輔酶，攝取含熱量的食物再加上足夠B群，就能讓能量順利產生而有精神；若只補充B群但沒有吃東西，也無法達到提神的效果。而B群本身是水溶性，可以空腹吃，但記得吃完B群後要趕快吃食物才會有幫助，也可以在飯後、隨餐食用。
2. 鈣片：一般來說鈣質是在空腹時吸收率較好，因為不會受到食物的其他成分干擾。但由於鈣質是屬於微鹼性的礦物質，具有輕微中和胃酸的作用，胃酸分泌不足的人空腹吃鈣片較容易引起胃部不適，這時可以改為飯後吃。
如何保存保健食品
一般的膠囊、錠狀、粉狀的保健食品，通常只需要置於常溫、陰涼乾燥、避免陽光直射的地方即可，不用放冰箱，除非某些產品有特別標榜需要放冰箱的才放入冰箱保存。軟膠囊類的營養品，只要開封後盡快吃完，通常也可以放在室溫，除非家裡的室內溫度或濕度較高才會建議放入冰箱。但Donna提醒，營養品一旦從冰箱拿出來後要盡快食用，避免水氣與溫差加速產品變質。而液體的保健食品若有經過殺菌處理，未開封時可以在常溫保存，但開封後就必須放入冰箱，因其水活性高容易滋生細菌。
保健食品開封可以放多久？
許多人以為開封後可以放到保存期限的最後一天，但事實上「保存期限」的意思是指在「未開封」的情況下可以存放的日期。由於台灣四季溫差大且環境潮濕，營養品開封後建議2至3個月內盡快食用完畢，避免受潮造成變質。
營養師的叮嚀
Donna再次強調，保健食品是屬於食品不是藥品，主要用於彌補飲食當中攝取不足的部分，通常要連續補充3至6個月才能發會較好的保健作用。因此呼籲民眾平日里應確保均衡飲食、規律運動、以及良好的生活習慣，不能因為有補充保健食品就忽略維持健康最基本的條件。
再者，保健食品並不是劑量越高就越好，必須依照身體的需求來補充適當的劑量。若身體沒有缺乏營養素，過量補充不僅沒效，還有可能會出現反效果；但當身體已經出現較明顯的缺乏症狀，或有特殊需求時，才會建議選擇高劑量的營養品，建議大家諮詢專業的營養師或醫師來評估。
最後Donna提醒，每個人都有個體化差異，隔壁王太太吃某個保健食品覺得很好那也不代表你適合，吃對自己需要的保健食品才會有用，且對症給營養也才會有用。
本文經 陳怡錞營養師 部落格《Donna治本保健營養專家》授權報導
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