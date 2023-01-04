基隆三大工程進度 余治明：盤點向市民報告、督促監核
基隆市政府發言人余治明今（4）日主持重大工程進度匯報記者會，說明基隆城際轉運站、文化中心美術館及東岸郵輪廣場三大工程進度延宕，強調新市府團隊盤點各項市政建設，市民有知的權益，市府未來持續督促監核，讓專業團隊來替市民做好把關，在工程完成的同時，兼顧品質，給市民一個安心、安全的活動空間。
記者吳嘉億／綜合報導
余治明表示，基隆城際轉運站工程於108年6月8日開工，原預定於110年7月21日完工，施工期間陸續因受新冠肺炎疫情、颱風影響，辦理3次變更設計，目前正辦理第4次變更設計，預定完工期限將再延後；東岸郵輪廣場工程在港區範圍部分，在110年3月31日開工，因為東一、東二碼頭年代久遠並且岸體破損，加上纜線交錯造成施工困難，以致工程延宕，市府已請承造廠商對於主結構鋼構材料，於加工廠同步製作，同時與監造單位加強溝通。
在文化中心美術館方面，余治明提到，施工廠商對工地管理不當，設計單位對建材審核耗費過久，工程雖已幾近完工，但尚未報竣工；此外承造商與設計監造單位，對變更設計金額還在協商中，市府將督促雙方儘速完成協議，做好變更設計與剩餘工作，早日順利完工。
余治明在記者會上也引述立法委員邱臣遠今日提到基隆田徑場的問題，指出大型公共工程投入龐大公務經費執行，都是納稅人的血汗錢，在發包與動工之前，政府應做好詳細規劃、慎選廠商。