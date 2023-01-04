談戀愛老得慢！　國外研究：有助降低慢性病風險

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均處戀愛狀態，老化速度變慢這篇是發表在《心理學與衰老期刊》的研究報告。研究人員以1972年4月至1973年3月期間在紐西蘭出生的1037名參與者為對象，分別針對其26歲、32歲、38歲、45歲等，4個年齡階段的戀愛關係特徵、關係品質和伴侶暴力進行分析。
分析發現，其中有883人在4個階段均處戀愛狀態，62人在3個階段處於戀愛狀態，29人在其中兩個階段處於戀愛狀態，還有55人從未有過戀愛關係，或僅在一個階段中處於戀愛關係。結果發現，這55位從未戀愛的參與者的衰老速度明顯加快，生理衰老差異較其他參與者早衰約2.9年，影響程度在男性或女性相當。
戀愛關係不和諧者，老得更快但比起從未戀愛過者老化速度更快的，是戀愛關係不和諧者。相較於擁有高品質戀愛關係的人，戀愛關係不佳者的生理老化速度更快；其中承受伴侶暴力的人，衰老速度更快，尤其是有遭受身體暴力者的衰老速度最快。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56368
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