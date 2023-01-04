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談戀愛老得慢！　國外研究：有助降低慢性病風險

談戀愛老得慢！　國外研究：有助降低慢性病風險
談戀愛老得慢！　國外研究：有助降低慢性病風險

健康醫療網

研究發現，心臟病、糖尿病等慢性病，竟然和感情生活幸不幸福大有關係，叫現代許多單身族群怎麼辦？專家說，老年快樂生活要有4老，老友、老本、老狗、老伴，老伴雖然重要，但卻是最後一名，而且，可以替代，研究刊登在《心理學與衰老期刊》。

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均處戀愛狀態，老化速度變慢

這篇是發表在《心理學與衰老期刊》的研究報告。研究人員以1972年4月至1973年3月期間在紐西蘭出生的1037名參與者為對象，分別針對其26歲、32歲、38歲、45歲等，4個年齡階段的戀愛關係特徵、關係品質和伴侶暴力進行分析。

分析發現，其中有883人在4個階段均處戀愛狀態，62人在3個階段處於戀愛狀態，29人在其中兩個階段處於戀愛狀態，還有55人從未有過戀愛關係，或僅在一個階段中處於戀愛關係。結果發現，這55位從未戀愛的參與者的衰老速度明顯加快，生理衰老差異較其他參與者早衰約2.9年，影響程度在男性或女性相當。

戀愛關係不和諧者，老得更快

但比起從未戀愛過者老化速度更快的，是戀愛關係不和諧者。相較於擁有高品質戀愛關係的人，戀愛關係不佳者的生理老化速度更快；其中承受伴侶暴力的人，衰老速度更快，尤其是有遭受身體暴力者的衰老速度最快。

文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56368

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