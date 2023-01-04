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東大乳品跨出校園 攜手「溫十八」搶攻餐飲冰品市場

▲東海大學與「溫十八」火鍋餐廳今日簽約結盟，攜手將東大牛乳冰品推進餐飲冰品市場。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.4)
▲東海大學與「溫十八」火鍋餐廳今日簽約結盟，攜手將東大牛乳冰品推進餐飲冰品市場。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.4)

記者金武鳯/台中報導

東海大學與「溫十八」火鍋餐廳跨域合作，聯手將東大實習農牧場生產的乳製冰品推進餐飲市場。東大校長張國恩表示，這是東大農牧場首次跨域與餐飲業合作，也是乳製冰品首度跨出校園發售，希望透過產學合作，擴大乳製品市場，提供學生更多就業實習機會，也將雙方高品質美味推廣出去，共創雙贏。

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「溫十八」與東大實習農牧場合作的簽約儀式，今天在「溫十八」餐廳舉行，由東大校長張國恩、副校長兼實習牧場牛乳加工廠廠長詹家昌代表，與溫十八創辦人陳冠志簽署。初期以供應鮮奶冰淇淋與牛奶冰棒為主，提供溫十八飯後甜品，此外也會研發將牛乳與火鍋結合，讓優質好產品分享出去。。

▲東大校長張國恩與溫十八創辦人陳冠志（左），今日簽署跨域產學合作。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.4)
▲東大校長張國恩與溫十八創辦人陳冠志（左），今日簽署跨域產學合作。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.4)
校長張國恩指出，台灣冰品市場競爭激烈，各大品牌推陳出新，國外優質冰品市佔率高，顯見國人對高品質產品的需求。東海大學擁有農牧場與優質乳源，目前生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，深獲消費者青睞，但僅限於校內販賣。此次與溫十八產學合作，是首度跨出校園販售，未來若市場反應良好，將擴大生產線，進軍餐飲業及冰品市場。

溫十八董事長陳冠志表示，兩個在地優質品牌結合，將是一大亮點。一般來說，品用火鍋後，通常都會搭配冰品作為飯後甜點，溫十八追求高品質，引進東海牛乳冰淇淋與牛乳冰棒搭配牛肉火鍋，相信可以滿足消費者美味需求。

▲創業5年的溫十八，首度推出「澎湃團圓海陸外帶年菜組合」，限量100組。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.4)
▲創業5年的溫十八，首度推出「澎湃團圓海陸外帶年菜組合」，限量100組。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.4)
溫十八總經理蕭淑惠也表示，溫十八主打頂級溫體牛，要求最新鮮品質，但食物的溫度是來自與土地連結，溫十八是有溫度的食物。在和東大合作後，溫十八飯後甜點將供應東大鮮乳冰淇淋及牛乳冰棒，強強聯手，溫十八便是頂級代名詞，要帶給消費者更高品質美味。

此外，創業5年的溫十八，首度推出「澎湃團圓海陸外帶年菜組合」，售價8888元。蕭淑惠表示，溫體牛肉每日供應量十分有限，但應顧客強烈要求，在不影響現場供應下推出限量100組外帶年菜。內容有溫體牛肉火鍋，龍蝦鱈場蟹、鮑魚和風沙拉、十八牛珍寶、手打牛肉丸，希望讓饕客享用到不同於傳統年菜的極品美味。

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