東大乳品跨出校園 攜手「溫十八」搶攻餐飲冰品市場

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校長張國恩指出，台灣冰品市場競爭激烈，各大品牌推陳出新，國外優質冰品市佔率高，顯見國人對高品質產品的需求。東海大學擁有農牧場與優質乳源，目前生產鮮乳、優酪乳以及牛乳系列冰品，深獲消費者青睞，但僅限於校內販賣。此次與溫十八產學合作，是首度跨出校園販售，未來若市場反應良好，將擴大生產線，進軍餐飲業及冰品市場。
溫十八董事長陳冠志表示，兩個在地優質品牌結合，將是一大亮點。一般來說，品用火鍋後，通常都會搭配冰品作為飯後甜點，溫十八追求高品質，引進東海牛乳冰淇淋與牛乳冰棒搭配牛肉火鍋，相信可以滿足消費者美味需求。
溫十八總經理蕭淑惠也表示，溫十八主打頂級溫體牛，要求最新鮮品質，但食物的溫度是來自與土地連結，溫十八是有溫度的食物。在和東大合作後，溫十八飯後甜點將供應東大鮮乳冰淇淋及牛乳冰棒，強強聯手，溫十八便是頂級代名詞，要帶給消費者更高品質美味。
此外，創業5年的溫十八，首度推出「澎湃團圓海陸外帶年菜組合」，售價8888元。蕭淑惠表示，溫體牛肉每日供應量十分有限，但應顧客強烈要求，在不影響現場供應下推出限量100組外帶年菜。內容有溫體牛肉火鍋，龍蝦鱈場蟹、鮑魚和風沙拉、十八牛珍寶、手打牛肉丸，希望讓饕客享用到不同於傳統年菜的極品美味。