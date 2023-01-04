2億元澳洲龍蝦送無人島　綠委控連江縣府包庇

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李問說明，日前曾公開呼籲連江縣政府注意，飛機的貨運被龍蝦占據，光是10月20日單天就運送超過1.4噸的龍蝦，從台灣本島空運到馬祖，嚴重排擠到民生物資運送。經過洪申翰辦公室向財政部關務署、海巡署調閱相關資料，才發現9至11月馬祖根本沒有報關出口龍蝦的紀錄。
另外根據馬祖地區載運龍蝦貨船出港紀錄顯示，雖然都是申請航線至大坵，但對比航跡圖後，卻是開往無住戶、僅有駐軍的高登島附近海域。此外龍蝦貨船之一的海源號早在2020年10月，即被交通部航港局發文函知縣府，因該貨船未完成檢查，小船執照也將於同年12月到期，後續若未經檢查合格，應禁止該船出港，縣府卻同意一艘執照過期的船出海，還核准他裝載大量龍蝦航向無人島，實在居心叵測。
李問表示，11月提出質疑時，縣府竟僅用「正常商業行為」為由敷衍回應；而馬祖海巡巡防區早在10月就發現異樣，也曾發函建議縣府不再同意給予申報進出港至大坵、高登，縣府卻置之不理，繼續縱容走私行為持續發生，讓人不禁質疑，難道高達上億元的龐大非法利益，才是讓縣府包庇走私真正的原因，而負責管理船隻和核准航線的連江縣政府明顯失職，「縣府和議會是否有人內神通外鬼？」
洪申翰指出，去年的9至11月，總共高達32趟的貨船，載運大量龍蝦到離島中的無人島大坵，就連一般人用常識，都看得出事有蹊蹺，難道身為追緝走私的主管機關，可以用「連江縣府說沒問題」，就放他送貨去無人島嗎？
洪申翰指出，根據海巡署提供的航跡圖顯示，這2艘涉案走私船，實際上根本不是到申請的目的地大坵，而是開去高登島外海，甚至沒有靠島上岸，痛批海巡署在官網上寫道「海岸巡防為國家安全的根本」，實在有些諷刺。
最後李問說，馬祖地方盛傳有政治人物擔任「門神」，向相關單位施壓放行，希望檢調發揮勿枉勿縱的精神積極偵辦，嚇阻政府單位包庇走私行為。洪申翰也公開警示，據瞭解龍蝦走私不僅在馬祖，還有其他離島也是「現在進行式」，離島地區的走私交易是否有不法集團長期在操作，要求海巡署積極查緝。