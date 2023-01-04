是醫師也是YouTuber！血液腫瘤科醫開頻道　傳遞正確知識、為癌友打氣

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透過臨床點滴 看見癌友需求每位病人或家人面對癌症，反應皆不太相同，有些從得知罹患癌症開始，無數的挑戰伴隨而來，有些病人對回診檢查好像要被宣判一樣，渾身不對勁，揮之不去的想像和負面感受持續產生。
有些癌症末期病人積極地想要存活，努力接受治療卻忘了保留一點時間好好的跟家人相處；更有病友因為害怕化療而尋求另類療法，反而延誤了治療的機會。李楊成醫師表示，有太多的故事值得分享，希望集結整理成易懂的資訊，幫助更多癌症病友。
錄製癌症節目 正確知識傳遞李楊成醫師說，因為關於癌症的資訊多且紛亂，因此從去年開始開設podcast「聽聽癌症在說什麼」節目，陸續開立YouTube頻道跟FB粉絲專頁，跟大家分享癌症治療資訊與病友故事，也邀請病友一起來互動。裡面有哀傷，也有喜樂，更有一些令人感動的心情故事，同時提供醫療新知，還邀請保險業務專員，分享運用保險資源，畢竟癌症治療是條漫漫長路，而且所費不貲，雖然健保給付部分癌症，但如何善用商業保險支應，接受較能負擔得起治療方式也是一門學問。
李楊成醫師表示，希望這些頻道可以提供多元的資訊，讓病友藉由分享故事，能彼此得到正向力量，也避免一些醫療知識誤解，造成病人的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56335
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