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抗通膨還要更拚！聯準會12月會議記錄曝　降息恐暫時無望

▲美國聯準會仍致力抗擊通貨膨脹，預計在取得更多進展前，將保持較高的利率。圖為美國聯準會主席鮑爾資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會仍致力抗擊通貨膨脹，預計在取得更多進展前，將保持較高的利率。圖為美國聯準會主席鮑爾資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國聯準會（Fed）當地時間週三公布12月的會議紀錄摘要，內容顯示聯準會仍致力抗擊通貨膨脹，預計在取得更多進展前，將保持較高的利率，意味著短期內降息恐無望。

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綜合《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，與會者大多認為，在通膨率高得令人無法接受的情況下，仍有必要保持限制性政策，直到通膨率降至2%的水平，不應過早放鬆貨幣政策，並隨時關注關鍵數據，保持政策的靈活性和選擇性。

官員們並警告，儘管聯準會升息腳步似乎有所放緩，但外界不應過度解讀，因為放緩並不代表聯準會實現目標的決心有減弱，也不表示通膨已經處於高位、將開始明顯降溫。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也在會議尾聲表示，儘管在抗擊通膨方面取得些許進展，但他目前只看到停止的跡象，所以即便暫時不再激進升息，利率仍將保持在較高水平，2023年降息的可能性不高。

會議摘要還提到，官員們正在努力應對2方面的政策風險：一是聯準會維持高利率的時間不夠長，反而導致通膨惡化，類似於1970年代的情況；第2，聯準會實施限制性政策的時間過長，經濟放緩幅度過大，可能給脆弱群體帶來最沉重的負擔。不過與會者普遍認同，過早放鬆政策、允許通膨猖獗的危害更大，從風險管理的角度來看，在通膨明顯降至2%之前，持續保持限制性政策的立場是合適的。

雖然美國近期的通膨指標顯示，抗擊通膨似乎有些許進展，但作為升息關鍵指標的勞動力市場一直保持彈性，過去1年，非農就業人數的增長大多超乎預期，職位空缺數量仍是現有勞動力數量的近2倍。與此同時，部分悲觀的經濟學家也預測，美國將在未來幾個月進入衰退。

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Minneapolis）行長卡什卡里（Neel Kashkari）週三指出，如果通膨沒有明顯下降趨勢，他認為聯邦基金利率不排除將升至5.4%甚至更高。

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