抗通膨還要更拚！聯準會12月會議記錄曝　降息恐暫時無望

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官員們並警告，儘管聯準會升息腳步似乎有所放緩，但外界不應過度解讀，因為放緩並不代表聯準會實現目標的決心有減弱，也不表示通膨已經處於高位、將開始明顯降溫。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也在會議尾聲表示，儘管在抗擊通膨方面取得些許進展，但他目前只看到停止的跡象，所以即便暫時不再激進升息，利率仍將保持在較高水平，2023年降息的可能性不高。
會議摘要還提到，官員們正在努力應對2方面的政策風險：一是聯準會維持高利率的時間不夠長，反而導致通膨惡化，類似於1970年代的情況；第2，聯準會實施限制性政策的時間過長，經濟放緩幅度過大，可能給脆弱群體帶來最沉重的負擔。不過與會者普遍認同，過早放鬆政策、允許通膨猖獗的危害更大，從風險管理的角度來看，在通膨明顯降至2%之前，持續保持限制性政策的立場是合適的。
雖然美國近期的通膨指標顯示，抗擊通膨似乎有些許進展，但作為升息關鍵指標的勞動力市場一直保持彈性，過去1年，非農就業人數的增長大多超乎預期，職位空缺數量仍是現有勞動力數量的近2倍。與此同時，部分悲觀的經濟學家也預測，美國將在未來幾個月進入衰退。
明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Minneapolis）行長卡什卡里（Neel Kashkari）週三指出，如果通膨沒有明顯下降趨勢，他認為聯邦基金利率不排除將升至5.4%甚至更高。