金門路邊插「水獺出沒牌」超萌？網勸別笑：朋友因此過世
動物外表可愛，但藏在柔軟身軀下的卻是不能被馴化的野性！有網友在金門路邊發現多支「水獺出沒！請小心」的告示牌，打趣道這應該不用小心，不料卻有網友坦露身邊的悲慘經歷，直呼：「這不是開玩笑！」。
編輯中心/綜合報導
多位民眾於臉書社團《路上觀察學院》發布「水獺出沒！請小心」的照片，並表示是在金門所拍攝。其中一位拍攝者認為，水獺這麼可愛又嬌小，應該不用特別小心。而多數網友認為，這塊告示牌其實主要是提醒機、汽車駕駛，因為該處有許多水獺出沒，應小心駕車以免造成路殺慘狀。
有名網友卻語出驚人，說明該告示牌不僅是給駕駛觀看，實際上也有提醒人類小心的意圖，因為他有一位朋友就是被水獺攻擊致死，這番駭人言論引起眾人討論。
其實《NOWnews今日新聞》就曾以「散步遭『水獺大軍』襲擊！英男餘悸猶存：以為自己要死了」為標報導，一名71歲的英國人在新加坡植物園（Singapore Botanic Gardens）散步時，突然被一群野生水獺攻擊、撕咬，倒在地上無法起身，最後在朋友的幫助下才脫離困境，但身上仍留有數十個咬傷，而此次事件也並非新加坡第一起水獺傷人案。（編輯：李惠婷）