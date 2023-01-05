哥吉拉事件效應！尪「頭期款拿去買公仔」 妻管不動崩潰
2022年7月時，一場因哥吉拉公仔而起的風暴席捲全台灣，一位人妻將老公珍藏的「哥吉拉」模型送給親戚小孩，雙方鬧到談離婚的細節全台盡知，事件引發深省，卻讓另一對夫妻檔深陷新難題，一位人夫瘋狂拿錢買七龍珠公仔，甚至影響到夫妻公用金以及買房頭期款，細節曝光也引爆爭論。
編輯中心/綜合報導
一位人妻在臉書《匿名公社》上發文抱怨「自從發生哥吉拉事件後，老公買七龍珠公仔就更加肆無忌憚，以前一兩個月買一組左右，現在買到每個月1萬塊生活費不夠用還跟我借，還沒還過前，唸他幾句就嗆我工作壓力大保留點興趣有錯嗎，還計較我保養品也用很貴的」。
原PO繼續訴苦，老公甚至還將雙方的公用金拿去訂做展示櫃，「我可以體諒壓力大買小東西舒壓，但也不能每個月都買，而且唸都不能唸是什麼道理？他哥吉拉只有一隻，但他的悟空都快破百隻了，他常常辯稱公仔會增值以後退休金有著落，我看再買下去連房子頭期款都存不到了」。
貼文曝光後，立刻引起關注，部分人認同喊「公仔確實放著會增值阿」，但多數網友則直搖頭「公仔這東西就算升值也是有行無市吧受眾很少」、「說公仔放了會增值，但問題是真的時間到了，他捨得賣嗎？」、「粗估省下牆壁公仔的錢，大概半年內就可以下訂，約他去看屋吧，讓他醒一下」、「同意先去看房子給他壓力，再跟他說再花下去不用說房子，連你們婚姻都快保不住了」。（編輯：潘毅）