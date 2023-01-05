小甜甜控宋先生坐身上暴打 被冷言：沒再打就是最大道歉
小甜甜（張可昀）與宋逸民、陳維齡夫妻所辦的「藝起發光」教會鬧翻，對方先前發聲明稱她私生活有極大的狀況，隨後小甜甜閨密就發文爆料，小甜甜被老公宋先生家暴後想要驗傷，卻被宋逸民夫婦阻止，對此，宋逸民昨（4）日在公開記者會上，未多說明也未道歉，讓小甜甜忍無可忍，今天一早就發出長文表態立場，強調暴力絕對零容忍。
記者侯家瑜/綜合報導
小甜甜表示為了女兒，決定說出痛心真相，「時間回到2022年9月18日晚上的6:35分左右，那時候女兒正在睡覺，我就請宋先生把女兒的衣服拿去洗衣機洗，因為總得留一個人看著小孩，當時宋先生躺在床上滑手機玩電動，一直覺得幫小孩洗個衣服有這麼重要嗎？但身為媽媽的我，覺得善用時間不好嗎？」而就在呼喊老公3、4次後，對方竟極度不耐煩地暴怒，讓小甜甜相當錯愕，「（宋先生）突然超大力，反過來坐在我的身上徒手揍我，當下我非常錯愕也非常害怕，那個害怕，完全不只是我當下會不會怎樣，而是我們的女兒就睡在我們中間！」接著就趕緊保護女兒，不想讓女兒看到這殘忍的一幕。
當小甜甜正想要報警後，就收到宋逸民的訊息阻止，內容寫著：「妳知道所有警察都跟媒體有掛勾，妳的事情很快就會被傳出去了！ 」但仍執意報警，到警局做筆錄後，依然被白家綺、吳東諺阻止驗傷，「他們夫妻倆在警局外，等到我結束把我直接載回家，然後要我跟宋先生與他們一起放詩歌禱告，一直要我學會饒恕原諒不計較。」
最後小甜甜也強調，絕對不是自己跟宋先生互毆，是自己被打，同時曬出法院判決的傷害罪、保護令，而宋先生也在搬回家前，對小甜甜冷暴力，「我試圖無數次想溝通，但他的意思是『我就是挺藝起發光』。」也控訴宋先生至今都沒有一個道歉，更脫口「我沒再打你第二次，就是我對妳最大的道歉」，讓她徹底心涼，認為妻子、孩子都比不上一直捧他、誇他的教會，無奈表示現在已經開始預習當單親媽媽。而《NOWnews今日新聞》記者詢問宋先生，至截稿前未獲得回應。
※【NOWnews 今日新聞
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