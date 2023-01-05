台積電撐盤！台股終場漲101點 電商、觀光受惠還稅紅包
美股4大指數昨（4）日走高，台北股市今（5）日開高走低，終場漲幅收斂，上漲101.92點，收在14301.05點，漲幅0.72%，成交金額新台幣1720.67億元。權值王台積電領軍撐盤，終場勁揚9元，來到458.5元，漲幅達2%。此外，中央還稅於民，電商、觀光族群受惠還稅紅包，相關個股如美而快、雲品、橘子紛紛強勢上漲。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數4日上漲133.4點，或0.4%，收33269.77點；那斯達克指數上漲71.78點，或0.69%，收10458.76點；標普500指數上漲28.83點，或0.75%，收3852.97點；費城半導體指數上漲68.47點，或2.74%，收2569.46點。
台北股市今日開高走低，加權指數以14285點開出，最高一度漲至14357點，終場漲幅收斂，上漲101.92點，收在14301.05點，漲幅0.72%，成交金額新台幣1720.67億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電領軍撐盤，終場勁揚9元，來到458.5元，漲幅達2%。晶圓二哥聯電漲0.49%，來到41.25元。世界先進強漲5%以上，力積電漲幅也有1%以上。
其他大型電子股，如宏碁、和碩、南亞科、華碩、群創、國巨、日月光也都點火走高，其中，國巨更是漲逾4%。唯鴻海小跌0.1%，友達跌近1%，聯發科下跌0.79%，最後收在631元，台達電則跌近2%。
此外，電商、觀光族群今日受惠還稅紅包，其中，雲品強漲7%以上，富野上漲2%，太子、遠百、南仁湖上漲約1%，還稅紅包受惠股還有美而快強攻漲停，網家漲逾7%，富邦媒、綠界科技上漲3至5%，橘子、寶雅、統一超漲約0.7至2%。