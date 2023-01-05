璟宣婚前忽視卡債問題 心死離婚「前夫積欠百萬扶養費」
藝人璟宣近日上節目《震震有詞》，透露離婚後，就北上投入台劇拍攝、獨自扶養2個孩子，前夫偶爾北上探望，基於前夫離婚時曾表示所有費用一人一半，璟宣會將每個月孩子扶養費製作成報表寄給前夫，只是這3年來，前夫並未支付一毛錢，費用也已累積到7位數。對此，律師蔡政峯建議：「務必要保留單據，僅有自己製作的表格可能不構成證據效力，也可多使用信用卡付款留下消費紀錄，或是帶孩子出遊發文打卡，都是能作為扶養孩子費用的證明。」
記者侯家瑜/綜合報導
璟宣自小家境不錯，大四時也成了模特兒開始兼職有收入，但當時前夫有卡債，與前夫交往到畢業後，先有後婚，只是2人家境稍有落差，從大學交往任何花費都是AA制。璟宣透露婚禮當天，媽媽質疑她「真的要結婚嗎」，而年紀輕，不懂媽媽擔心的璟宣，就直接罵媽媽勢利眼。
璟宣婚後住在屏東婆家，偶有模特兒工作需北上時，因交通舟車勞頓請前夫載她前往高鐵站，沒料想前夫第一站總要先去加油站，「他會問我要加油加300或500？」第一次被問懞了的璟宣事後回想，原來前夫覺得是因為她要工作才必須開車，因此油資必須由璟宣負擔，2人的AA制也執行得相當徹底，「婚後一起去大賣場採購日常用品，回到家後會在收據上一筆筆畫出各自需要付費的物品。」
此外，璟宣懷孕時的產檢、小孩用品，前夫都回她：「那是妳買的為什麼要我付錢？」就連生產的費用，前夫第一句話是：「妳生小孩的費用我先結清了，等妳的保險理賠後再給我。」從婚前到婚後，璟宣與前夫的金錢觀非常不同，對方沒有儲蓄習慣，從年輕時背了一身卡債，結婚5年來累積的壓力、截然不同的價值觀，讓她萌生離婚念頭，經過半年後雙方達成共識，前夫提出2個條件，「所有費用一人一半、小孩不能改姓一定要跟夫家姓。」璟宣跟父母表達跟前夫已協議好離婚，沒想到父母大笑說：「早該離婚了！」離婚證書上還是璟宣父母當見證人簽名。