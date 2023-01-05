父子永遠難題！鹿希派參戰《大嘻哈》「不被吳宗憲看好」
三立、MTV節目《大嘻哈時代》7日將推出第二季，評審陣容堅強，包括蔡詩芸、迪拉胖與陳星翰，主持群找來阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶，其中吳宗憲的兒子鹿希派也是參賽者之一，他今（5）日在首映記者會上，分享爸爸得知後的反應。
記者侯家瑜/台北報導
鹿希派表示自己第一季就是忠實觀眾，這次先斬後奏，報名之後才告訴爸爸，「他知道後只說『報了就要贏，輸了就不要講』。」坦言爸爸沒有特別的情緒，畢竟某種程度而言，對方也能理解這是他人生決定，不會看好但就是予以尊重，也開玩笑表示：「這就是我們父子永遠的難題。」還偷偷吐槽爸爸，「若他投資《大嘻哈》，節目恐怕就不會這麼hip hop。」
蔡詩芸與王陽明結婚7年，被問到是否有七年之癢？她笑說：「是可以自由了嗎？」坦言2人之間還是很親密，和一般夫妻一樣會為了生活小事吵架，「這就是為什麼當初要選對對象結婚，我覺得這就是一輩子，要互補、體諒。」近來王陽明將與AKIRA、温昇豪、禾浩辰、王彩樺和蔡昌憲，下台南拍攝實境節目，化身五金行職人，為鄉親提供修繕服務，蔡詩芸就意有所指地吐槽老公，「這不難吧！平常在家都是我在用啊！」至於會不會想念老公？蔡詩芸嗨喊：「自由了！」坦言女兒應該會比較想爸爸。《大嘻哈時代2》將於1月7日起每週六晚間10點於三立都會台、MTV綜合台及LINE TV、 MyVideo播出，台視主頻每週日 22:00播出，Vidol則於每週二22:00播出。