名家論壇》朱駿／侯友宜一句話踢翻國民黨的兩岸路線

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侯友宜能這麼說，是值得喝采讚賞的，若真能當選總統，且能說到做到，合理配套，具體實踐，將為未來兩岸關係撕開一道新曙光。然而，不知侯是否意識到，自己這句話已經踢翻了國民黨一在標榜的「親美、友日、和陸」？如果沒有，那很危險，如果有，必有備而來，底下接著有好戲可看。
如果台灣「不能成強國的棋子」，此強國是美國，「親美、友日、和陸」的「親美」就站不住。當然，不親美不表示就要反美，這是截然不同的兩碼事，台灣沒有反美的必要與本錢，只是要一個相對獨立自主操作的政治戰略空間，得以發揮台灣具備的「獨特」優勢，這個獨特性出自於兩岸的歷史與台灣的身份，是美國人永遠無法取得的優勢。也只有這個戰略空間能令台灣在面對中共時，站上中共無以覆蓋的戰略制高點。
如果「親美」都會被移轉，刻意「友日」應該也是多餘，應該是日來友我。如果敢於獨立於美日霸凌之外，自主發展以我為中心的政治戰略，站上站戰略制高點，也無須諂媚地「和陸」了；畢竟，中共是要消滅中華民國政府的，我們的政黨（還是創建中華民國政府的黨）乃至總統說要「和陸」，不是滑天下之大稽嗎？怎麼個「和」法？不就是要「親共」嗎？會有什麼最終結果？這好像罹患了超級嚴重的「斯德哥爾摩症」，又有點兒像在練政治的葵花寶典喔！實際上不只自殘，簡直是自殺。這樣的黨能令台灣人民放心嗎？若只是方便國民黨權貴的買辦生意，必將再度如2014年與2016年的潰敗，為人民唾棄，淪落得更慘淡難救。
大家都忽略了「不能成強國的棋子」之前的那句話，「台灣無法置身於事外」。這句話隱含的意思是，台灣要發揮主觀能動力量，自己掌握自己的命運，不是如幾類沒出息的專家學者說要交由美中談判決定或是主張選邊站，對美國一邊倒，完全依賴美國，或更有甚者，以為台灣就應該接受一國兩制。希望侯友宜心中所想是筆者推測的這個意思，一旦當上總統，台灣才有走上新好之路的機會。
既然有了1月1日貼文開頭，記者們一定會持續就兩岸問題追問侯友宜，勢之必然與當然，相信侯友宜也做好了心理準備。1月4日，記者就國台辦主任宋濤日前「在一個中國原則和『九二共識』基礎上，與臺灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」的發言，詢問侯的看法，侯不再以身為新北市長，專心市政為詞，顧左右而言他，顯然已有意開始直面此類總統級議題了。對宋的發言，侯表示，「兩岸交流一定要在平等、尊嚴、友善過程，彼此信任往前走。」
侯友宜應該清楚，「平等、尊嚴、友善」都是高度不確定的概念，可操作性是個問題，很容易被對手拿來攻擊自己，又令自己說不清楚。寄望與中共「彼此信任」，小心走上8年多來國民黨失敗的老路。
兩岸關係的發展不能依賴主觀抽象且容易被人玩弄的「信任」，應該依賴可受台灣人民、大陸人民、海外華人、國際社會公評之合理正常的客觀機制。
●作者：朱駿／時事評論人
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