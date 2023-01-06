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大專青年預聘計畫啟動　青年畢業留任原企業可獲1萬元

▲勞動部今（6）日啟動大專青年預聘計畫，號召重點產業入校，儲備新血，青年畢業後以全職留任原企業，即可領取留任獎勵金1萬元。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.06）
▲勞動部今（6）日啟動大專青年預聘計畫，號召重點產業入校，儲備新血，青年畢業後以全職留任原企業，即可領取留任獎勵金1萬元。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.06）

記者李琦瑋／台北報導

因應國內重點產業人才缺口、解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難等問題，勞動部今（6）日啟動「大專青年預聘計劃」，凡符合重點產業且員工規模達50人以上的企業，與大專校院合作加入計畫，勞動部將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費用，此外，只要畢業後以全職留任原企業，青年即可領取留任獎勵金1萬元。勞動部表示，盼透過此試辦計畫，鼓勵大專青年無縫接軌職場，畢業即就業！

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經統計，台灣每年約有22萬名大學應屆畢業青年分散在27個學門，有超過半數青年是在畢業後才開始找工作，且在初次尋職時容易遭遇困難，主要原因有「經歷不足（占25.38%）」和「技能不足（占15.82%）」等問題。在行業選擇方面，青年較其他國人更傾向投入零售、餐飲等服務業（占68.84%）。

另一方面，勞動部指出，近年來受疫情、少子化、產業數位轉型及國際經貿環境迅速變遷等因素影響，國內各行各業對於中階技術人才的需求大幅提升，尤其在5+2、5G、AI等重點產業方面；由於產業所需關鍵職能多屬跨領域、培養難度較高，在供不應求的情況下，已產生人才缺口。以智慧機械及通訊產業在為例，依國家發展委員會推估報告顯示，每年新增需求合計高達2萬人，令許多企業都深刻感受到人才荒的危機。

為此，勞動部積極協助大專青年就業及縮短尋職期，並鼓勵其跨領域學習，以對接並加入國家重點產業。「大專青年預計劃」的適用對象為畢業前1年的大專青年，由勞動部結合產、官、學三方資源，鼓勵大專校院與企業合作，辦理勞動部「補助大專校院辦理就業學程計劃」，提供符合業界所需的實務導向課程與校外實務訓練，由符合國家重點產業且員工規模50人以上的企業，提供中階以上技術職缺，經向勞動部申請核定訓練計畫後，企業即可預聘大專青年，進行工作崗位訓練（On-the-Job-Training）。

勞動部表示，為確保訓練品質，企業辦理工作崗位訓練的總時數須為360小時以上，訓練期間需指派資深員工擔任職場導師，以協助大專青年做中學，並須安排於部門或職務間輪調，以學習產業關鍵技術，訓練期間最長為12個月。

勞動部說，只要企業符合以上需求，勞動部將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費用，以協助大專 青年提升實務職能、累積個人工作履歷；此外，只要學生畢業後以全職留任原企業，即可領取留任獎勵金1萬元。

勞動部次長陳明仁今天在記者會上宣示，112年為「預聘元年」，鼓勵企業響應預聘制度，號召大專校院、企業及工商團體共同投資大專青年，此外，勞動部也邀請教育部及經濟部跨部會合作，由產官學界共同合作。

陳明仁說，除大專校院辦理就業學程計畫外，勞動部亦將經審查通過的教育部相關實習計劃的合作企業納入適用，並由經濟部向重點產業之企業加強宣導，建構教育培訓與職場接軌機制，有效提升大專青年就業力，企業補足人才缺口的同時還兼顧社會責任，讓整體產業發展及人力資源邁入永續經營的正向循環，進而強化台灣在國際間的競爭力。

中華醫事科技大學青年代表黃婉婷分享，曾在五專5年級時，進入中國化學製藥公司實習1年，到品質管制部門，學習操作儀器、檢驗藥品，測定藥品成分、含量、模擬進入腸胃道狀況等，在主管、同事指導下，操作速度變快、準確率也提高。

她說，能提前進入職場，體驗團隊合作與人際關係，可以提升日後進入職場的競爭力，這段實習經驗對她的人生至關重要。

矽格股份有限公司資深處長林汶也說，實習與預聘制度的設計，能對國家重點產業領域的產學連結提供極大幫助，相信可以藉由大專預聘計畫吸引更多對半導體等產業有興趣的學生，提前進入產業實習，達到學用合一、畢業即就業的目標。

勞動部表示，有意願參與的大專校院及企業，自即日起至3月17日前，由大專校院統一向所屬各分署申請辦理，亦歡迎致電各分署洽談合作辦訓事宜；有志投入重點產業行列的大專青年，可依各大專校院的選課時間進行報名，並由大專校院及企業協助甄選參訓。有關「大專青年預聘計劃」的更多資訊，歡迎至青年職訓資源網查詢，或撥打客服專線0800-777-888。

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