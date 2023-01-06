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《黑暗榮耀》最正反派暴打宋慧喬紅了！美到曾踢掉全智賢

▲《黑暗榮耀》中，林智妍（右）幼時欺負宋慧喬，長大後被報復。（圖／林智妍IG）
▲《黑暗榮耀》中，林智妍（右）幼時欺負宋慧喬，長大後被報復。（圖／林智妍IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

宋慧喬轉型大作《黑暗榮耀》熱播中，連日坐穩Netflix第一名寶座，作品帶動劇中各角色人氣上升，期中飾演霸凌主謀的林智妍（飾演朴涎鎮），雖然壞的令觀眾恨得牙癢癢，但她美貌也吸引不少網友討論，獲得「最美反派」美譽。其實林智妍的美貌並非第一次受到討論，她早在24歲時，就因為清純長相接替全智賢，接下知名大品牌化妝品代言人。

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▲林智妍劇中飾演主播朴涎鎭。（圖／Netflix）
▲林智妍劇中飾演主播朴涎鎭。（圖／Netflix）
現年32歲的林智妍，出道以來首次演反派，在《黑暗榮耀》中飾演校園霸凌者，高中常帶頭欺負宋慧喬，用電棒燙燙手、教唆男同學搶錢、性騷擾都有，精湛的使壞演技，令觀眾嘖嘖稱奇；宋慧喬還透露有一幕要被林智妍甩巴掌的戲，因為是「來真的」，嚇壞宋慧喬說：「出道至今第一次被打，錯愕到一度忘詞！」而這「壞女人」的詮釋，讓林智妍再度走紅，過往資料也被翻出。

林智妍幼時受到媽媽的影響，接觸到話劇與音樂，她也常參與校園活動、教會鋼琴伴奏會，相當習慣面對觀眾，所以決定要當演員，她原本想報考藝術高中，卻被爸媽反對而就讀豊文高中，林智妍堅持夢想，以優異的成績考上藝術綜合大學戲劇系。

林智妍大學時參與不少短篇電影與短劇，2011年就拍電影出道，2014年她被指定擔任《人間中毒》女主角，清純不失神祕的角色形象讓她走紅，當年24歲的她更被知名化妝品牌Hanyul相中，廠商直接替換全智賢，由林智妍擔任代言人；她2015年首度演出電視劇，在《上流社會》跟男神朴炯植組CP，廣被更多人認識。

▲林智妍出道首次演反派。（圖／林智妍IG）
▲林智妍出道首次演反派。（圖／林智妍IG）
林智妍有著吃不胖的體質與白皙皮膚，喜歡攀岩、皮拉提斯、拳擊、登山，每天會做1個半小時的運動，相當自律，但她表示雖然體型纖細，卻十分羨慕有著性感身材的嚴正花和金憓秀。至於感情觀，她初戀發生在18歲，直到大一因為課業繁忙沒時間談戀愛而分手；但她出道後改變想法，表示：「大家都說沒時間談戀愛，怎麼可能沒有？都有吧！只是沒有機會談而已，我是交往前要謹慎觀察的人，只是沒時間觀察而已，如果有男朋友，我在忙也能談戀愛！」

《黑暗榮耀》是編劇金銀淑與宋慧喬繼《太陽的後裔》後二度合作的電視劇，故事描述夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬 飾）在高中因被朴涎鎭（林智妍 飾）、全宰寯（朴成焄 飾）等人霸凌而主動退學。數年後朴涎鎭當上主播，還與小開河度領（鄭星一 飾）風光結婚生子，但就在孩子上小學，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，並在朱如炡（李到晛 飾）、姜賢南（廉惠蘭 飾）的協助下，開始對當年的霸凌者朴涎鎭等人進行徹底報復的故事。該劇總計2季，第1季已在Netflix上線。

▲林智妍天生皮膚白、體質吃不胖。（圖／林智妍IG）
▲林智妍天生皮膚白、體質吃不胖。（圖／林智妍IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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