《黑暗榮耀》最正反派暴打宋慧喬紅了！美到曾踢掉全智賢

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林智妍幼時受到媽媽的影響，接觸到話劇與音樂，她也常參與校園活動、教會鋼琴伴奏會，相當習慣面對觀眾，所以決定要當演員，她原本想報考藝術高中，卻被爸媽反對而就讀豊文高中，林智妍堅持夢想，以優異的成績考上藝術綜合大學戲劇系。
林智妍大學時參與不少短篇電影與短劇，2011年就拍電影出道，2014年她被指定擔任《人間中毒》女主角，清純不失神祕的角色形象讓她走紅，當年24歲的她更被知名化妝品牌Hanyul相中，廠商直接替換全智賢，由林智妍擔任代言人；她2015年首度演出電視劇，在《上流社會》跟男神朴炯植組CP，廣被更多人認識。
林智妍有著吃不胖的體質與白皙皮膚，喜歡攀岩、皮拉提斯、拳擊、登山，每天會做1個半小時的運動，相當自律，但她表示雖然體型纖細，卻十分羨慕有著性感身材的嚴正花和金憓秀。至於感情觀，她初戀發生在18歲，直到大一因為課業繁忙沒時間談戀愛而分手；但她出道後改變想法，表示：「大家都說沒時間談戀愛，怎麼可能沒有？都有吧！只是沒有機會談而已，我是交往前要謹慎觀察的人，只是沒時間觀察而已，如果有男朋友，我在忙也能談戀愛！」
《黑暗榮耀》是編劇金銀淑與宋慧喬繼《太陽的後裔》後二度合作的電視劇，故事描述夢想成為建築師的文同珢（宋慧喬 飾）在高中因被朴涎鎭（林智妍 飾）、全宰寯（朴成焄 飾）等人霸凌而主動退學。數年後朴涎鎭當上主播，還與小開河度領（鄭星一 飾）風光結婚生子，但就在孩子上小學，蟄伏多年的文同珢現身該校擔任孩子的班導師，並在朱如炡（李到晛 飾）、姜賢南（廉惠蘭 飾）的協助下，開始對當年的霸凌者朴涎鎭等人進行徹底報復的故事。該劇總計2季，第1季已在Netflix上線。
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