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《英雄聯盟》伺服器今重啟！全新活動一次看：MAC也能玩

▲1月16日起到《英雄聯盟》或《聯盟戰棋》粉絲團按讚，可於全台myfone直營門兌換英雄聯盟紅包袋。（圖／台灣大哥大提供）
▲1月16日起到《英雄聯盟》或《聯盟戰棋》粉絲團按讚，可於全台myfone直營門兌換英雄聯盟紅包袋。（圖／台灣大哥大提供）

記者張志浩/綜合報導

《英雄聯盟》台港澳伺服器移轉完成，在告別Garena後，今（6）日起將由台灣大哥大代理，為慶祝新伺服器正式開放，台灣大哥大推出一系列線上與實體活動，舉辦《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》明星賽，邀請多位知名電競實況主對戰，玩家到粉絲團參加活動還可獲得限量紅包組，並有機會獲得Black Shark 5 電競手機，廣邀英雄們上線對戰。

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台灣大哥大表示，將於1月13日至1月14日舉辦新賽季表演賽，邀請人氣實況主史丹利、丁特、西門、BeBe、咪咪蛋、NL、RB、冠緯、Zod與老山，挑戰英雄聯盟2023新賽季內容，台灣大更將首次帶來《聯盟戰棋》表演賽，集合花輪、啵緹、黑大大、Rex、Zonda、綠茶等知名玩家，秀出他們磨練已久的棋藝，以及對「怪物來襲」版本的獨家見解，1月14日看誰能成功吃雞！歡迎所有玩家鎖定twitch官方頻道直播，還可參加twitch掉寶活動。

▲（圖／台灣大哥大提供）
▲迎接全新伺服器與新賽季，台灣大哥大將於1月13日至1月14日舉辦《英雄聯盟》開季表演賽。（圖／台灣大哥大提供）
而Riot Games歡慶《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》新伺服器在東南亞正式開放，同時開放MAC也可遊玩，這代表Riot將開始營運伺服器，並接手兩款遊戲在菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、台灣、香港、澳門與越南的發行權。玩家能同時享受Riot所提供的地區發行服務，從今天起，所有東南亞玩家都將在Riot用戶端上遊玩《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》。

Riot Games亞太地區管理總監Alex Kraynov表示：「Riot的目標是為東南亞玩家提供最棒的遊戲體驗，讓玩家也能夠跟其他地區域享受同樣的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》遊戲內活動和內容。《英雄聯盟》玩家也可以享有Riot體系更完整的內容，以及精彩的遊戲內活動和聯名聯動活動。我們希望玩家不只是體會到自己身處於《英雄聯盟》的世界，同時也能感受到自己是Riot電玩體系的一分子。」

為了慶祝新伺服器上線，Riot Games宣布積分賽季將從1月10日開始。歡迎活動也將在1月13日開跑，玩家將能獲得各種代幣，用來兌換永久造型碎片、傳說聯盟精靈蛋，甚至是終極造型。此外，為紀念《英雄聯盟》當初發行，東南亞玩家將獲得特別的機會，只要完成遊戲內任務，即可免費獲得從2009至2021年推出的所有英雄。Riot Games也會透過1月13日開始的春節活動來慶祝過年佳節。

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