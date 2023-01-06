《英雄聯盟》伺服器今重啟！全新活動一次看：MAC也能玩

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而Riot Games歡慶《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》新伺服器在東南亞正式開放，同時開放MAC也可遊玩，這代表Riot將開始營運伺服器，並接手兩款遊戲在菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、台灣、香港、澳門與越南的發行權。玩家能同時享受Riot所提供的地區發行服務，從今天起，所有東南亞玩家都將在Riot用戶端上遊玩《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》。
Riot Games亞太地區管理總監Alex Kraynov表示：「Riot的目標是為東南亞玩家提供最棒的遊戲體驗，讓玩家也能夠跟其他地區域享受同樣的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》遊戲內活動和內容。《英雄聯盟》玩家也可以享有Riot體系更完整的內容，以及精彩的遊戲內活動和聯名聯動活動。我們希望玩家不只是體會到自己身處於《英雄聯盟》的世界，同時也能感受到自己是Riot電玩體系的一分子。」
為了慶祝新伺服器上線，Riot Games宣布積分賽季將從1月10日開始。歡迎活動也將在1月13日開跑，玩家將能獲得各種代幣，用來兌換永久造型碎片、傳說聯盟精靈蛋，甚至是終極造型。此外，為紀念《英雄聯盟》當初發行，東南亞玩家將獲得特別的機會，只要完成遊戲內任務，即可免費獲得從2009至2021年推出的所有英雄。Riot Games也會透過1月13日開始的春節活動來慶祝過年佳節。