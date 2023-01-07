學生自殺死亡5年增1.65倍　大學、高中擬推「心理假」

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據衛福部公布的2021死因統計，「自殺」居青少年族群（15至24歲）死因第2位，每10萬人口死亡率為9.6%、247人，比107年增加2.4%，為少數自殺人數仍持續增加的年齡層。國健署日前公布110年度的「青少年健康行為調查報告」也發現，曾認真考慮自殺的國中生有25.3%、高中生有25.0%，曾嘗試自殺的國中生有10.4％、高中生有9.4%。
這些數據皆顯示兒少心理議題嚴重、值得關注，立委便曾呼籲教育部擴充心輔人力、設置學生心理假等配套措施，讓學生能喘口氣、讓「感冒的心」有適當休息的機會。
其實心理健康假是個新興議題，美國近年由於新冠疫情大流行，使學生承受比以往更多的壓力，奧勒岡州在2019年簽署「美國心理假」法案，學生可以將心理健康因素，列入請假的理由，不須提供證明，每3個月最多可請5天，讓學生自主調整心理狀態，爾後猶他州、緬因州、科羅拉多州及維吉妮亞州也接連通過這項法案。
我國大學端也效仿國際，中山大學去年5月首創設立「心理不適假」，實踐大學也跟進推動，而台灣師範大學、東華大學也準備推動。
中山大學在請假規定中，新增「心理不適假」假別，與「生理不適假」一樣，不需提供醫生或看診證明，學生在一個學期內，請心理假累計3次，就會通知導師和系主任，系所就會啟動關懷或通知學務處諮商單位，諮商心理師會收到該名學生資訊，再由心理師判定是否需要介入輔導。
中山大學表示，111學年9月至12月間，共150人請心理假，占整體請假人數2%，期中、期末考是請假高峰，請假事由包括失戀、心情差、覺得累等等；至今有9人在4個月內請假3次以上，經心理師主動關懷，1人開始接受諮商。
中山大學指出，「心理不適假」有列在假單上，學生都會看到，也知道學校有這個假別可以請，從請假人數上來看，學生並沒有濫用。
實踐大學則在病假裡訂定，自111學年度第1學期新增「心理不適假」，一學期以3天為上限，毋須提供相關證明；已請滿3天心理不適假的學生，將通知導師優先關懷，必要時由導師轉介至諮輔單位。
行政院兒權小組兒少委員去年底也提案，希望中小學能在事假、病假的假別之外，獨立出「心理健康假」，無需檢附就醫證明，並比照病假、生理假，不列入平常出缺勤和學業成績等，讓學生能有自主覺察，短期調適情緒壓力的空間，目前教育部正在蒐集各界意見，研議可行的措施。
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