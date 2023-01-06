獨／小甜甜槓白家綺　民視放話絕不封殺：除非演員請假

快訊／小甜甜怒PO律師聲明！籲「別在背後下指導棋」

▲小甜甜再度發出長文，呼籲「熱心人士不要在背後幫忙下指導棋」，強調自己至始至終只想要一個真誠的道歉。（圖／翻攝小甜甜FB）
▲小甜甜再度發出長文，呼籲「熱心人士不要在背後幫忙下指導棋」，強調自己至始至終只想要一個真誠的道歉。（圖／翻攝小甜甜FB）

娛樂中心/綜合報導

藝人小甜甜和「藝起發光」教會理事長宋逸民的風波不斷延燒，這段期間也陸續跳出許多演藝圈人士，紛紛站邊聲援對立，引發外界高度關注。繼昨（5）日發文後還原一切後，小甜甜今日下午再度貼出長文，強調她之所以會把家務事搬上檯面，「只為了還原所有事實的真相，要一個真誠的面對及道歉！至今還是一樣！」

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面對連日以來的家暴風波，以及「藝起發光」的教會的介入與紛爭，小甜甜在臉書發文表示，「打從我最一開始的初衷就是為了還原藝起發光的第一張聲明稿，指名道姓的說我私生活有極大問題，所以才會逼不得已的將家務事搬上檯面，只為了還原所有事實的真相，要一個真誠的面對及道歉！至今還是一樣！」

小甜甜在文中直言，「我至始至終，都是為了要澄清我的私生活沒有所謂極大問題！所以才被迫的將這起家暴事實搬上檯面⋯不然誰的家務事會想要被公評！」並強調昨日發出的5千多字貼文，句句屬實，同時點名老公宋先生、宋逸民、陳維齡夫婦、以及白家綺、吳東諺夫婦，「非常歡迎拿出我提出的時間點以及證據出來對質！不捏造！不竄改！不作假！實實在在的拿出來！不要想轉移焦點」。

小甜甜也提到，「那篇文章除了揭開我的傷疤，來證明媽媽的強大，並告訴大家事實是什麼，我不管什麼一姊什麼封殺，我只是要說出一切的真實樣貌！」 同時也呼籲有相同經歷的人，「有問題不要因為威脅或壓力就是，113、110相信政府單位不要害怕」。

最後，小甜甜更附上律師聲明稿，呼籲「也請熱心人士不要在背後幫忙下指導棋，這樣只會越指導越糟糕⋯現在一切也全權進入法律程序，交由司法處理，我小甜甜張可昀也不再做任何回應了！謝謝大家！」（編輯：詹鎰睿）

▲小甜甜律師聲明稿。（圖／翻攝小甜甜FB）
▲小甜甜律師聲明稿。（圖／翻攝小甜甜FB）
▲小甜甜臉書全文。（圖／翻攝小甜甜FB）
▲小甜甜臉書全文。（圖／翻攝小甜甜FB）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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