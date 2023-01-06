快訊／小甜甜怒PO律師聲明！籲「別在背後下指導棋」

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小甜甜在文中直言，「我至始至終，都是為了要澄清我的私生活沒有所謂極大問題！所以才被迫的將這起家暴事實搬上檯面⋯不然誰的家務事會想要被公評！」並強調昨日發出的5千多字貼文，句句屬實，同時點名老公宋先生、宋逸民、陳維齡夫婦、以及白家綺、吳東諺夫婦，「非常歡迎拿出我提出的時間點以及證據出來對質！不捏造！不竄改！不作假！實實在在的拿出來！不要想轉移焦點」。
小甜甜也提到，「那篇文章除了揭開我的傷疤，來證明媽媽的強大，並告訴大家事實是什麼，我不管什麼一姊什麼封殺，我只是要說出一切的真實樣貌！」 同時也呼籲有相同經歷的人，「有問題不要因為威脅或壓力就是，113、110相信政府單位不要害怕」。
最後，小甜甜更附上律師聲明稿，呼籲「也請熱心人士不要在背後幫忙下指導棋，這樣只會越指導越糟糕⋯現在一切也全權進入法律程序，交由司法處理，我小甜甜張可昀也不再做任何回應了！謝謝大家！」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110