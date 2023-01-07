韓團DRIPPIN發誓吃爆牛肉麵珍奶！逢九避邪「竟這樣做」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李協屬兔，今年是本命年，他表示韓國對此不太重視，但他爸爸很在意生日逢九，「我記得我19歲的時候，穿很多紅色衣服，因為要驅鬼避邪」。聊到即將到來的過年，李協說韓國人都會吃年糕湯，期間會跟家人、朋友度過；東玧透露家裡有個特殊傳統，就是過年一定要泡湯。
DRIPPIN新歌主打取名為《The One》，問及7名成員在團中，自己在哪方面是第一名？敏緒表示：「我皮膚是第一名，我皮膚真的很好！」東玧表示：「我聲音最低第一名。」俊昊透露：「我肩膀最寬第一名！」允省說：「我生命力最強，去無人島的話會是第一名！」李協搞笑表示：「我豐厚嘴唇第一名。」聊到無人島，詢問允省最想帶誰、不想帶誰？他說：「我要自己去當酋長！」若必須要做出選擇的話，允省認為俊昊、李協是計劃、行動力好的人，「帶他們去應該不會辛苦」，至於東玧跟敏緒是弟弟，決定不帶他們上島，他幽默表示：「帶他們的話會很累！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。