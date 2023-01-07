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韓團DRIPPIN發誓吃爆牛肉麵珍奶！逢九避邪「竟這樣做」

▲DRIPPIN首度訪台開唱。（圖／Come On JKSSP）
▲DRIPPIN首度訪台開唱。（圖／Come On JKSSP）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團DRIPPIN首度訪台，7日將在DSpace元動空間舉辦粉絲見面會，他們6日抽空受訪，談及對台灣的印象，以及是否有做功課？東玧表示很愛吃甜食，他說：「我知道珍珠奶茶、古早味蛋糕都很有名，然後雞排是我一定要吃到的！」敏緒抵達台北時有路過101，他希望有時間能和建築物拍照；李協先用中文說了「牛肉麵」後，表示：「我有做很多功課，我愛吃麵類料理，我知道牛肉麵很名，想吃看看辣味的。」

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▲李協（左起）、允省、車俊昊、東玧、敏緒來台；昌煜臨時身體不適缺席。（圖／Come On JKSSP）
▲李協（左起）、允省、俊昊、東玧、敏緒來台；昌煜臨時身體不適缺席。（圖／Come On JKSSP）
DRIPPIN出道2年，隨著疫情解封，他們去年開始首度踏出韓國，舉辦海外巡演會各地粉絲，敏緒透露2023年新希望，就是多多造訪國外，「希望今年能見到海外粉絲們、一起互動」。李協則說，除了與各國粉絲見面，也期許工作上能有所突破，他願意迎接各種挑戰，展現不一樣的面貌。

李協屬兔，今年是本命年，他表示韓國對此不太重視，但他爸爸很在意生日逢九，「我記得我19歲的時候，穿很多紅色衣服，因為要驅鬼避邪」。聊到即將到來的過年，李協說韓國人都會吃年糕湯，期間會跟家人、朋友度過；東玧透露家裡有個特殊傳統，就是過年一定要泡湯。

DRIPPIN新歌主打取名為《The One》，問及7名成員在團中，自己在哪方面是第一名？敏緒表示：「我皮膚是第一名，我皮膚真的很好！」東玧表示：「我聲音最低第一名。」俊昊透露：「我肩膀最寬第一名！」允省說：「我生命力最強，去無人島的話會是第一名！」李協搞笑表示：「我豐厚嘴唇第一名。」聊到無人島，詢問允省最想帶誰、不想帶誰？他說：「我要自己去當酋長！」若必須要做出選擇的話，允省認為俊昊、李協是計劃、行動力好的人，「帶他們去應該不會辛苦」，至於東玧跟敏緒是弟弟，決定不帶他們上島，他幽默表示：「帶他們的話會很累！」

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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