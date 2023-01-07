1/7補班「尾牙」日！今天吃刈包原因曝：趨吉避凶旺整年
刈包店又要排爆了，不過可不是因為買一送一，而是今天（1/7）不只是補班日，也是農曆習俗12月16日的「尾牙」日。民間習俗在每月初二、十六會拜土地公，而「尾牙」則是當年最後一次做牙，因此尾牙祭拜土地公會特別澎派豐盛，後來演變成老闆灑錢抽獎、員工吃吃喝喝的「打牙祭」。而尾牙另一重要習俗則是必吃刈包，可帶財、趨吉避凶，這也是全台刈包店在今天大排長龍的緣故。除此之外，其實吃刈包背後還有不為人知的暗黑含意。
記者黃韻文/綜合報導
端午節要吃粽子、中秋節要吃月餅，但卻鮮少有人知道，「尾牙」要吃刈包。今（7）日適逢農曆12月16日，也就是年前最後一次做牙的「尾牙」日。在尾牙當天，習俗上要準備三牲四果拜土地公祈求平安，而且也會吃刈包，具有招財、趨吉避凶的象徵。一種說法是刈包的外型長得像錢包，裡面包夾滷肉、香菜、酸菜、花生粉非常豐盛，象徵錢包滿滿，因此有吃刈包財源滾滾來的說法，也成為尾牙拜土地公的供品首選。
另一種說法則是刈包又叫做割包、虎咬豬，因為對摺後的麵皮就像老虎張大口，裡面包住一塊肥豬肉，故有「虎咬豬」之稱、諧音近似「福咬住」，讓福虎咬掉這一年的不順與厄運，把壞事全都投入虎口解決，再咬住福氣和財運，在新的一年否極泰來，因此就算今天全台刈包店都排爆了，依然有許多民眾願意辛苦排隊，只為在今天吃刈包趨吉避凶，讓來年財運大發。
除了這兩種最常見的民間說法，在商界還有一種暗黑含意，俗話說「生意嘴、呼累累」，有時商人為了做生意不得已，說出誇大不實或口是心非的話，甚至是昧著良心說謊，因此吃刈包有將謊言全包住吃下去、一切歸零重新開始的寓意。