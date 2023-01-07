台中修車師傅「斜槓」改造賣槍賺外快！住處成小型軍火庫
台中市警局自元旦起執行「加強重要節日安全維護工作」，要在春節前強化治安。而刑事警察大隊偵二隊日前破獲一起改造槍枝案，台中市西屯區一位林姓男子，平常身份是修車師傅，卻涉嫌私下改造槍彈販售牟利，擁槍自重。警方在林男住處住處，查獲3把改造步槍、1把改造空氣長槍及55顆子彈以及一批改造工具，現場宛如一個小型軍火庫，林男訊後被警方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，刑大偵二隊接獲情資，得知林男是資深的修車師傅，但卻對槍枝有濃厚興趣，透過網路自學，再加上利用修車廠的器械工具輔助，從玩槍變成自行改造槍枝，再將成品販售給不特定對象賺取外快。
警方在林男住處查獲具殺傷力的仿HK416突擊步槍1把(含彈匣1個)、仿M4A1突擊步槍1把(含彈匣2個)、仿M16突擊步槍1把(含彈匣1個)、仿HATSAN AT44-10空氣長槍1把、制式步槍子彈17顆、改造手槍子彈38顆、槍管(已貫通)3支、槍機2支、瞄準鏡1支等證物，火力驚人，宛如小型火藥庫。
警方訊後將林男依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送檢方，全案仍將持續擴大偵辦中。（編輯：倪浩軒）