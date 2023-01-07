快訊／小甜甜怒PO律師聲明！籲「別在背後下指導棋」

「你想要打我嗎？」丁寧和老公大吵　一句話救了13年婚姻

▲丁寧和外籍老公馬修結縭13年。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲丁寧和外籍老公馬修結縭13年。（圖／翻攝自丁寧臉書）

娛樂中心／綜合報導

演技派女星丁寧2010年與美籍圈外人馬修結婚，育有2子1女，一家5口家庭生活幸福，丁寧今（7日）凌晨在臉書有感而發，透露曾和老公大吵，她一度覺得對方要出手打人，便開口問了一句話，成功保住婚姻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
丁寧回憶，與老公剛結婚不到1年，某次和對方吵得很兇，「我剎那覺得他下一步應該要打我了吧？！我心裡也想好啊，我們現在結婚才1年，如果你出手打了，我趁早結束這一段婚姻，不要再浪費彼此的時間了」，丁寧往前站了一步，張著眼睛跟老公說：「你現在是想要打我嗎？」

▲▼丁寧和馬修相伴13年，鶼鰈情深。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲▼丁寧和馬修相伴13年，鶼鰈情深。（圖／翻攝自丁寧臉書）
▲▼丁寧和馬修相伴13年，鶼鰈情深。（圖／翻攝自丁寧臉書）
那幾秒，彷彿成了慢動作，丁寧表示，她清楚地看著老公的情緒從非常憤怒到緩和下來，接著跟她說：「我絕對不會打女人。」丁寧認為，那一刻感受到老公是愛她的，「如果你在盛怒之下，還記得你是愛我的，表示你對我的愛，超越你的憤怒。那我們就值得走下去了。就這樣，一路13年。」

丁寧直言，男人打女人後找理由沒有意義，「不要再說誰說了什麼讓你動手，你會動手就是會動手，暴力零容忍，會打就是會打，跟誰說了什麼都沒有關係」，標記「超越憤怒才是愛」。

貼文引來大批網友留言：「男人的手應該出去打天下，而不是在內打老婆...」、「在盛怒的時候不打女人我覺得還好（這是很基本的），但可以不口出惡言才是愛與修養的表現」、「吵架的當下打了、推了、動手了，就是離開的時候了，說再多都沒有用」、「誰先動手腳誰就不對！男女都一樣」！（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

小甜甜震驚問老公「誰幫你寫聲明稿」　王瑞玲抖暗黑內幕

小甜甜嘆老公「很難治」　揭唯一剋星：他非常害怕

小甜甜老公7分鐘自白　這動作被酸爆：跟宋逸民一樣

《黑暗榮耀》最正反派暴打宋慧喬紅了！美到曾踢掉全智賢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀