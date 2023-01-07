「你想要打我嗎？」丁寧和老公大吵　一句話救了13年婚姻

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那幾秒，彷彿成了慢動作，丁寧表示，她清楚地看著老公的情緒從非常憤怒到緩和下來，接著跟她說：「我絕對不會打女人。」丁寧認為，那一刻感受到老公是愛她的，「如果你在盛怒之下，還記得你是愛我的，表示你對我的愛，超越你的憤怒。那我們就值得走下去了。就這樣，一路13年。」
丁寧直言，男人打女人後找理由沒有意義，「不要再說誰說了什麼讓你動手，你會動手就是會動手，暴力零容忍，會打就是會打，跟誰說了什麼都沒有關係」，標記「超越憤怒才是愛」。
貼文引來大批網友留言：「男人的手應該出去打天下，而不是在內打老婆...」、「在盛怒的時候不打女人我覺得還好（這是很基本的），但可以不口出惡言才是愛與修養的表現」、「吵架的當下打了、推了、動手了，就是離開的時候了，說再多都沒有用」、「誰先動手腳誰就不對！男女都一樣」！（編輯：楊穎軒）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110