名家論壇》黃創夏／請問：侯友宜憑什麼當總統？

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此情此景，國民黨的那些大頭目各個雀躍不已，紛紛竄動想要逐鹿登頂了。
其中包含台中市長盧秀燕，也發出了「漢子行，燕子也行」訊號，國民黨從王鴻薇、林奕華到可能的侯友宜與盧秀燕，幾乎是要想要翻版韓國綜藝節目《Running Man》整個黨都在表演《快跑吧，兄弟》，想到跑到凱達格蘭大道底入主當家做主。
其中，趙少康的聲量特別大，但是侯友宜的推力特別用心，正在創造一個「非侯不可」的擁戴戲碼，創造侯友宜已經是眾望所歸，要朱立倫等知難而退，甚至主動替侯友宜「黃袍加身」。
這個戲碼的最新發展，就是有心人士刻意放話說郭台銘和侯友宜見面很多次了，暗示郭台銘已經站隊到侯友宜陣營，製造侯友宜的強大表象。
坦白說，很多人都不相信郭台銘真的到最後會完全力挺這個只會說「好好做事」而未必打算「好好做市長」的空洞人物了。
試問：如果在鴻海內部會議上，有一個幹部面對郭台銘詢問工作的內容和對策？他只會說「好好做事」，這樣的人，郭台銘可能放在眼底嗎？
然而，國民黨很多人已經忘形了，他們一直認為是台灣人民不識貨，想要「拿回」他們一直幻想是他們才能擁有的政權。
國民黨其實應該要對台灣人民特別感恩，在20世紀的「第三波民主化」過程當中，那些威權轉型的新興民主國家當中，原本的威權執政黨都被掃到歷史的灰燼當中，只有台灣的國民黨還受到台灣人民的包容，存活至今。
但是這個國民黨卻彷彿得了「政治躁鬱症」，表現得越來越荒腔走板，當他們感覺沒有希望，一定丟失政權之時，「政治鬱症」必定大爆發，每個檯面人物都變得自私自利，自掃門前雪，所以2015年才會「更無一人是男兒」讓洪秀柱當砲灰，當洪秀柱挺不住了，那些「大老」們又推朱立倫當犧牲打，然後現在還一直把責任推給朱立倫，暗批朱立倫在那時敗家，而「馬英九們」都沒責任了！
等到2018「韓流」肆虐，他們幻想班師回朝有望，2019年「政治躁症」大爆發，每個人都以為自己是「天命之子」，搶位子打得頭破血流，2020年韓國瑜大敗，直到2021年的「四大公投」與2022年初的「中二立委補選」灰頭土臉，他們的「政治鬱症」又爆發，擺爛還在旁訕笑江啟臣和朱立倫是「無能」。
如今，因為民進黨的「權力傲慢」造成中間選民和傳統民進黨支持者的失望，國民黨雖然總體選票實質減少，但已經自我感覺良好，自吹自擂是「大勝」，又開始幻想2024班師回朝有望，於是突然蹦出一大堆自以為是「天命之子」的咖，上竄下跳，猴急了，「政治躁症」又上身了，搶位子內鬥又起。
其中，侯友宜顯然更是被吹捧的醺醺然，以為自己登頂之日，只有一步之遙。
侯友宜當然要展現出他除了只會說「好好做事」的空話與廢話之外，也有他的「國際觀」，力圖證明就算過幾個月他也可能和韓國瑜一樣落跑，但他絕不是「韓國瑜2.0」。
他終於針對兩岸關係和兵役問題開始發言了，針對兵役，他說要「和平穩定」、「正本清源讓民眾確定政策，路線」‧‧‧長篇大論毫無內涵，讓許多人想到對岸有個毛新宇將軍，他是毛澤東的孫子，最有名的能力就是長篇大論毫無內容，真是兩岸「相互輝映」啊！
然後他又說，「台灣不要做強國的棋子」，展現他的「國際視野」，恰好和2019年的《亞洲週刊》有專文「台灣不要做美國的棋子」遙相對應，也和去年八月間的解放軍軍演期間，台灣某些深藍與紅統的「台灣不當美國棋子」深情唱和，看起來侯友宜真的是急了，因為他在「319槍擊事件」中的角色與他是被陳水扁所提拔的背景，一直受到深藍很多人的不諒解，所以急著向深藍表態和靠攏。
這樣的侯友宜當然不會是「韓國瑜2.0」，雖然同樣的空洞與無物，但韓國瑜至少妙語如珠，有趣多了，侯友宜其實還遠遠不如韓國瑜！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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