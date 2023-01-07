「台式留言」洗版攻擊吳怡農 民進黨：選舉不應流於抹黑
台北市中山、北松山區立委補選將於明日投票，不過今日有支持者發現，總統蔡英文、民進黨的社群平台湧現上千筆留言洗版攻擊民進黨候選人吳怡農，而這些洗版帳號多數為新成立，且來自阿拉伯、新加坡、越南等國家，引發討論。民進黨網路社群中心主任范綱皓今（7）日下午受訪表示，單篇發文中，有上百個相同內容文字的假帳號刻意洗版帶風向，顯見為刻意為之的網軍操作，希望選舉不要流於抹黑、人格攻擊。
記者黃宣尹／台北報導
隨著台北市中山、北松山立委補選進入倒數，吳怡農持續勤走基層、論述政見爭取支持，不過今日卻傳出蔡英文、民進黨的社群平台湧現上千筆留言洗版，這些留言多半為剛成立的新帳號，且來自阿拉伯、新加坡、越南等國家，以簡體和繁體中文攻擊吳怡農以及民進黨政府施政，用詞和內容也很「台式」，引發討論。
范綱皓受訪表示，蔡英文及民進黨的臉書、IG遭到大量假帳號網軍攻擊並非首次，單次上千筆惡意留言，在防堵上有所難度，但針對明顯的惡意留言或是假帳號網軍，會對該帳號有所限制，然而近2日針對吳怡農的攻訐，均為新成立的假帳號，短時間內湧入上千筆留言。
范綱皓提醒，錯假訊息儼然在社群平台上流竄、防不勝防，針對特定陣營進行政治攻擊，意圖影響網路輿論風向，進而影響選舉。有心人士利用台灣的言論自由以及民主政體，操作反民主之事，社群使用者不得不謹慎。
范綱皓表示，吳怡農堅持乾淨選舉，試圖以政策打動選民，希望對手也能秉持這樣立場，不要讓台灣的選舉流於抹黑、人格攻擊，以及花錢買網軍洗風向這樣的惡質手法。