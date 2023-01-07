推行優油潔能減碳！中油煉製事業部執行長許晉榮佈達

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油公司總經理方振仁在致詞時表示，新任煉製事業部執行長許晉榮在大林煉油廠最艱困的時刻，勇敢的扛下重責大任，英感謝他的無私與勇氣。
方振仁說，許晉榮執行長歷練橫跨煉製、石化事業部、四個煉製場域(包括大林煉油廠、卡達QAFAC 廠、桃園煉油廠與林園廠）、兩次參與海外事業體之專案建廠、技術支援、試爐、生產營運督導與轉投資等，可見，他是「內外雙修」的煉製高手，此次中油將煉製事業部大林煉油廠與桃園煉油廠交給他，中油放心。
方振仁指出，許晉榮於民國78年進入中油服務，從基層現場工程師起，歷任工場長、課長，甚至帶隊參與中鼎公司越南PVPDC現場試爐工作，回國後，擔任大林廠煉製三組經理、專案。
方振仁並說，中油轉投資卡達甲醇及第三丁基醚工廠時，許晉榮遠赴中東擔任該廠廠長，完成中油交付的任務後，又回到大林廠升任副廠長、廠長，後又被拔擢為煉製事業部副執行長兼任桃園煉油廠廠長、中油石化事業部副執行長等職務。
方振仁並指出，許晉榮任職卡達QAFAC廠長期間，獲利創下歷史新高紀錄，增加中油轉投資收益，而擔任大林廠副廠長與廠長期間，更帶領所屬完成第十硫礦、第十二蒸餾分煉、第十一柴油加氫脫硫、第十二煤油加氫脫硫、第三重油脫硫等工場生產計畫、建廠、試爐、性能試驗與驗收。
煉製事業部執行長許晉榮表示，他將全力以赴，與事業部及兩廠的團隊共同努力，配合公司整體政策，落實工安、環保、資安及恪守廉安的要求，並透過有效溝通、優化人力運用，以及全力推行優油、潔能、減碳與公司轉型、數位先行，以落實四安，讓煉製事業部更順、更好、前程更為亮麗。