選前之夜！吳怡農邀紙風車演出 感謝卓榮泰讓自己不孤單
台北市中山、北松山區立委補選將在明（8）日投票，民進黨候選人吳怡農今日晚間並沒有傳統造勢活動，而是邀請紙風車劇團進行表演，其致詞後並未觀看表演即離開會場，繼續進行車隊掃街。吳怡農致詞時特別感謝前民進黨主席卓榮泰，因為自己從3年前參選到今天的每一場造勢晚會，卓榮泰都出席，讓他感到並不孤單。
記者黃宣尹／台北報導
明日就要投票，吳怡農晚間於花博公園花海廣場旁舉行非典型選前之夜活動，少了造勢的激情，而是邀請紙風車劇團進行演出。其在活動開始前到場歡迎蒞臨的民眾，並於開場致詞後即離場，持續進行此次選舉的最後一次車隊掃街。
他表示，自己想要一點不一樣的選前之夜，也因為是上班日，因此選擇邀請紙風車劇團演出，讓父母與孩子們有一個輕鬆、快樂的回憶，讓小朋友長大後，可以跟大家說，自己參加的第一場選前之夜是紙風車的表演。
吳怡農也特別感謝卓榮泰。他說，因為卓榮泰在自己3年前投入政壇的第一天，就給了許多幫助，且3年前到今天每一場造勢晚會，卓榮泰都到場，也告訴自己並不孤單。
卓榮泰上台時表示，「請大家明天再愛一次吳怡農」，雖然自己戶籍不在中山、北松山區，但是自己高齡95歲的媽媽的票是在松山區，他會帶著媽媽「再愛吳怡農一次」；卓榮泰也再次喊話，看到吳怡農快樂的選舉，大家也快快樂樂愛自己的土地、愛大家。