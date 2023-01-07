長榮航勤釋善意祭3大獎勵　上百員工連署盼對等協商

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長榮航空企業工會表示，長榮航勤員工在跨年期間自發性依法休假後，社會大眾終於看到航勤員工不合理的勞動條件、以及長榮集團嚴重的差別待遇，長榮航空企業工會和桃園市產業總工會也全力協助員工組織起來，已有上百位員工正在串聯連署，希望能和長榮航勤公司對等協商。
長榮航空企業工會指出，長榮航勤公司終於提出前進方案，加發激勵金拉近和母公司年終獎金的落差、提高春節期間的加班費等，但更盼政府和社會大眾可以看到長榮航勤還有很多問題要解決，這仰賴正常的勞資協商管道。
長榮航空企業工會提到，跨年期間會爆發爭議，是因為長榮航勤經年累月的人力不足、高工時低薪資、高勞動強度、請特休被刁難、考績制度黑箱等問題，都沒有被改善，年終獎金的差別待遇，最後才會成為引爆員工積怨的導火線。這背後更反映了母公司長榮航空一直壓抑子公司長榮航勤代理航班服務的費用，才會導致虧損，讓員工辛苦工作卻得不到合理的報酬。
長榮航空企業工會表示，若長榮航勤平時有正常運作的工會，可以傳達基層意見、進行有效的協商，很多爭議都有機會改善，但很遺憾長榮航勤目前並沒有能夠代表勞工的企業工會。
長榮航空企業工會指出，現在的長榮航勤企業工會完全被資方把持，工會會員只有33人，理事長為課長級的主管，無法代表基層勞工，基層員工多次聯繫都不得其門而入，長榮集團如果繼續把持子公司的企業工會、敵視和基層勞工對等協商，日後仍然有可能再次爆發爭議。
長榮航空企業工會呼籲長榮集團將工會還給基層勞工，開啟正常且對等的協商管道，解決勞動條件惡劣的長期問題；主管機關勞動部和桃園市政府應負起責任，要求長榮航勤企業工會在內的所有長榮集團子公司工會，盡速依法開放基層員工加入，不能有妨礙、拒絕甚至打壓員工的情況。